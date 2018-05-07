特朗普谈拥枪“捎带”盟友招不满-法国外交部要求，巴黎恐袭受害者的不幸遭遇应得到尊重

陈立希（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普4日现身美国全国步枪协会年会，发表讲话支持民众拥有枪支的权利，声称如果英国和法国放宽持枪限制，就不会发生巴黎恐怖袭击那样的血案。

这一说法招致英法人士批评。法国外交部要求，巴黎恐袭受害者的不幸遭遇应得到尊重。

法国批过分

特朗普在4日讲话中谈及2015年发生在法国首都巴黎的血案。特朗普说，法国民众当时如果有枪，“结局将完全不同”。

2015年11月13日，巴黎多地发生连环恐袭，130人丧生、350人受伤，其中90人命丧巴塔克兰剧院。

法国外交部5日在一份声明中驳斥特朗普的说法：“法国不认同特朗普总统涉及2015年11月13日巴黎袭击的言论，要求受害者的遭遇得到尊重。”

“每个国家有权决定自身的武器持有法律，这一点与别的国家一样，”声明说，“法国的枪支获得和携带受到严格管控，我们为此骄傲。”

路透社一篇报道认定，自特朗普就任美国总统以来，这是法国政府就他言论发出的最严厉批评。

然而，就在上月底，法国总统埃马纽埃尔·马克龙对美国进行国事访问，其间还与特朗普亲密互动，欧美媒体因而把马克龙视为唯一“能与特朗普说悄悄话”的欧洲国家领导人。

巴黎恐袭发生时的时任法国总统弗朗索瓦·奥朗德在社交网站“推特”发文，指责特朗普拿巴黎血案做文章“不道德”且“可耻”。

英国斥荒谬

至于英国，特朗普说，首都伦敦一家“曾经非常有名”的医院，现在刀伤患者人满为患。

他说：“他们没有枪，只有刀，所以这家医院的地板上全是血。”特朗普没有具体说明是伦敦哪一家医院。英国外科医生马丁·格里菲思上月接受英国广播公司采访时说，他的同事会把他们工作的医院比作英国军队先前在阿富汗的巴斯申营地。

格里菲思5日说，特朗普完全理解错他的意思并以此为依据宣扬错误结论。另外，格里菲思发布了医院同事卡里姆·布罗希发文的网络链接。

布罗希在医院网站上写道：“对抗暴力，我们可以做到更多，但要把持枪当作解决办法之一，简直荒唐。枪伤致死率至少是刀伤的两倍，更难救治。”

在枪支管控方面，英国居民可以持有步枪和长枪等枪支，但禁止持有手枪。

特朗普定于7月13日首次访问英国。媒体早就预计，特朗普访英将遭遇民众示威。

特朗普就任后迟迟不访问作为传统盟友的英国，就连他的铁杆支持者、英国独立党前任领袖奈杰尔·法拉奇都认为，担心遭遇英国民众示威是原因之一。特朗普在英国没少得罪人，伦敦市长萨迪克·汗和反对党工党领袖杰里米·科尔宾等都曾是他嘲讽的对象。

另外，特朗普去年转发英国极右团体发布的宗教仇视视频，招致英国首相特雷莎·梅批评。