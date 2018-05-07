晨报记者 张佳琪 摄影报道

今年春天，到浦东大团镇看桃花的人惊讶地发现，紧邻海上桃花源的一个小村落柴场村突然成了一座“画”出来的村庄。小河边，竹篱旁，俨然伸出三两枝桃花来。仔细一看，这些桃花原来是画在一堵堵粉墙上面。19面路边的墙壁，全部成了“画墙”。这些画，有些是村民自己的手笔，有些是大团镇文化活动中心老师们画的。整个村庄“画风”统一，人在村里走，犹如画中游。

进村后，沿着中心村别墅后的大路往东，远远望见六重黑瓦白墙的老房子层层叠叠，错落有致的呈现在你的眼前。迎面的墙上有一孔圆门，望见园子里绿柳垂杨，亭台掩映，仿佛有一座私家花园在那里。走近一看，却是一座小屋的山墙上的画作。六重黑瓦的人字房顶，也是画出来的，实际上只有小屋和后面的两层农家小楼的房顶是真实的，其余四座都是在墙上画出来的。这座小房子原来是村子里路边的一个小卖部，很多年没有人住了。在美丽乡村和美丽庭院建设过程中，这间丑陋的小房子都没有拆除。村民介绍说：“后来，镇文化活动中心的老师看了看，就因地制宜，大手笔的画出一片江南古村的村落图来。竟然化腐朽为神奇，大家都叫好。”

这样的神来之笔，在柴场村还有很多。越是破烂的房子，画得越用心。有些本来外墙斑驳的破旧农舍，经过整修后，外墙就成了画布，黑瓦白墙，小桥流水，竹外桃花，甚至葡萄满架，任意涂抹。墙上的小窗也成为图画的一部分，窗户的上方画着覆瓦的屋檐，下方画着砖石的台阶，混在在随意涂抹的村景中，仿佛就是一扇临河而开的小门。

在村落里，也偶尔看见“实景”：用一些老房子上拆下来的砖瓦，看似简单地做出精巧的装饰图案。这些用料都来自他们的“柴砖银行”。村子里将拆违及平时村民积存下来尚可利用的砖块、瓦片和木柴等废旧材料，统一收集堆放。“柴砖银行”的砖瓦、缸罐瓮坛等，有的被用作修建矮墙、花园、小亭台等景观，或者铺成风情小路、做成休憩石凳等。柴场村属于赵桥行政村。村书记陈平说，以前柴场村也是破破烂烂的。近年来，赵桥村抓住创建全国文明村、全国生态文化村及美丽乡村的机遇，对村容村貌进行了大幅度改造。“大约从去年10月开始，赵桥村开始在村子里‘作画’。我们没有定主题，都由画家们自由发挥。村民参与画画的积极性很高。那些大公鸡等农家景物，都是村民自己画的。”环境美化了，游客一天天多起来。赵桥村的村民顾阿姨说，没想到他们农民的日子会让城里人很羡慕。