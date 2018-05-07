“历博杯”摄影大展（金山站）颁奖活动隆重举行

通讯员王雯琪报道 2018年4月26日14时，由上海市历史博物馆、上海市金山区文化广播影视管理局、上海市摄影家协会、新闻晨报、上海画报共同主办，金山区博物馆、金山区摄影家协会承办的城市映像——2018“历博杯”上海市“我身边的历史建筑”摄影大展(金山)颁奖典礼，在金山区博物馆隆重举行。

据悉，此次摄影大展吸引了无数来自社会各界的摄影专业人士、摄影爱好者及社会公众参与。截至2018年2月28日的截稿日为止，共收到参赛作品4000余件。

经组委会初评，共有123位作者的241组作品入围终评。之后，又经过市、区8位评委的认真选评，最终将金奖颁给了李雪风，其作品为“金山卫城侵华日军登陆地点”组照；共有54处金山区不可移动文物和优秀历史建筑，切实反映了金山区当地建筑的历史风貌或人物在此建筑中的居住情形。

颁奖典礼过后，金山区博物馆也将同期举办此次“历博杯”的摄影展览，出版了相关的画册，以充分展示金山区历史建筑的古韵风采。