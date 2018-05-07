新规施行后仍有快递小哥不送货上门-市邮政管理局市场监管处：市民发现快递违规行为且协调未果可向管理部门申诉

晨报记者 张 立 谢 竲

首部针对快递行业的行政法规《快递暂行条例》（以下简称《条例》）5月1日已经正式施行，其中就提及快递小哥未与收件人进行沟通协调便直接将快递包裹放入快递柜、快递代收点等行为将被视为违规。

但是，条例施行后，记者发现，依然有不少快递小哥为了提高送货效率而选择在未经收件人同意的情况下，直接将快递投放进快递柜，原本为了方便市民的快递柜却只是方便了快递员，一时之间竟成了市民的一种“新麻烦”，不少市民怨声载道，为什么明明付了快递费，却始终享受不到送货上门的服务？新规不执行，谁来监督呢？



“不送货上门”很普遍

谈起快递没有送到家一事，市民王小姐有着满满的怨气。王小姐告诉记者，因为之前在网上买了两箱牛奶和一个吸尘器，物流显示5月2日快递到货，“我那天都没去上班，等着快递过来”。但令王小姐没想到的是，当天一直等到下午也迟迟不见快递的动静，打开手机查看物流状态才发现，快递已被放进快递柜，“我家距离小区的快递柜其实不远，也就5分钟的路程。但我一个女孩子，拎着两箱牛奶，抱着个吸尘器，只得一路走走停停。”之后，王小姐致电该快递员，“他跟我说快递太多来不及送，可我付了钱，凭什么不给我送到家？”

无独有偶，市民李先生告诉记者，近日在网上买了一面锦旗想要送人，“短信发来的时候我就在想，这么大的锦旗怎么能装得进柜子”，怀揣着一丝担忧，李先生跑去快递柜查看，“支撑锦旗的杆子都弯了”。李先生表示，自己明明在家，快递员为什么不能事先问一声就擅自做主，“我当时真的挺生气，打电话过去，快递员说，他以为这面锦旗可以折叠。考虑到经常见到这位快递小哥，多一事不如少一事，后来就算了”。

新规已经施行，事先不作出通知就将快递放进快递柜的情况却依旧非常普遍，收件人明明在家等待，可往往最终只能等来一条来自快递柜的提示短信。

记者在走访过程中还曾遇到一位市民，在半小时内两次前来快递柜取快递的情况，“我前脚刚到家，后脚快递柜的提示短信又来了！都不能事先说一声吗？”

快递员多称货多来不及送

对于没有事先通知就将快递放置快递柜一事，快递小哥也有着各自不同的解释。一位顺丰快递小哥表示，现在快递越来越多，“根本来不及送，我一个人要送货也要取货，实在忙不过来”。

另外一位申通快递小哥称，每天上午下午都有不同的快递量，“打个电话，跑过去发现人不在家，可能还要等，太浪费时间了”。这位小哥表示，“再加上有些送货地在6楼，小区也没有电梯，跑上跑下，一天都送不了几个件”。但是这位申通小哥也表示，对于一些在底楼的人家，“空的时候我还是会愿意把快递送上门的”。

另外一位中通快递小哥则表示，对于庞大的快递量自己已经有了一个良好的把控，“这么多年做下来，什么时候可以送多少件快递，其实心里还是有数的”。这位快递小哥告诉记者，“如果什么都放快递柜，像有些顾客一直不去取，我自己在快递柜这里也要出钱的。所以如果没有什么特殊情况，我更加愿意选择送货上门。”说话间，中通快递小哥身边的另一位快递员则给出了不同的说法，“东西多的时候我还是会先把快递投进快递柜，再通知客人”。这位快递员表示，征询消费者意见的电话时间足够他再投放四五个快递进快递柜了，“只要快递不丢，就不会有问题，干嘛不先放快递柜？”

记者在采访过程中发现，大部分快递员都会以快递数量太多为理由，选择直接将快递放进快递柜。对此，有市民直言，快递行业要提升送货效率是一回事，但是收件人拥有享受送货上门的权利是另外一回事，不可以混为一谈。

快递员管理存在很大难度

为加快送货速度，就可自动将消费者可享受的送货上门服务撇去？对此，顺丰快递相关工作人员表示，顺丰有严格的收派件操作制度对收派员收派件行为进行约束管理，一旦发现此类现象，将根据公司的处罚管理规定给予严重警告处分，对于预防手段上，会采取多种方式，包括岗前、岗中培训、自查回访、严格规章制度执行等等。

记者还咨询了另外几家快递公司，但并没有给出明确说法。

《条例》公布后，快递公司也纷纷表态，已加强教育和管理，之前部分游走于操作规范边缘的行为将得到一定的纠正。不过记者了解到，由于上海快递从业人员数量巨大，且就快递柜的使用来说，每个小区的具体情况不同，每个使用者的使用需求不同，完全实现收件人与快递员之间的无障碍协调仍存在不小的困难。



[管理部门]

将对快递企业违规行为进行核查

上海市邮政管理局市场监管处处长何应泽在接受采访时表示，根据《条例》，未与收件人进行沟通协调并得到许可，直接将快递包裹放入快递柜、快递代收点等行为，肯定是不合规的。

另外，记者从市邮政管理局了解到，收件人如对快递员的投递服务行为存有异议，可以直接与快递网点、企业进行协调，如仍未得到解决可以进一步向管理部门进行申诉。在接到消费者申诉后，管理部门会督促企业按照相关规定在规定时间内妥善处理消费者的诉求：如果是涉及服务态度、服务细节方面的矛盾，将会尽量通过协调的方式解决，若是企业涉及违反相关法律法规，管理部门将根据消费者提供的证据进行核查，并根据相关规定采取立案等行政手段。

[专家建议]

可网上购物时就让消费者“选择”

快递物流咨询网首席顾问徐勇分析，从法律层面上说，不应该是快递员想要怎样就怎样，而是从消费者的角度去考虑，消费者怎么方便怎么来才是立法的基本原则。但是快递员之所以会抱怨，更多的是因为快递行业并不挣钱，快递产能过剩，导致快递的价格不断下跌。

“表面看上去快递产业红红火火的，但是快递员其实赚不到几个钱。”徐勇分析道，而快递员之所以不挣钱的原因还是在于电商平台利用自己的货源优势，打压快递价格，“现在一份快递只要再多送一次，就等于亏本”。快递公司在管理上也有难度，“目前，快递公司招人来做快递员已经有一定的难度，说得难听点，都是公司求着快递小哥。如果一批评一训斥一罚款，快递员大不了换一家公司”。

“法规落实困难最重要的一个原因还是在于电商的购物系统有一种缺失”，徐勇建议道，电商平台应该让消费者在购物时可以选择到底是送货上门还是放置快递柜，这样后续沟通成本就会降低。“没有这样的选择，就是一种缺失。”