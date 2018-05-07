发车晚点一个多小时 终点未按预定点停靠

晨报记者 钟 晖

应该7点发车的长途汽车，延误一个小时不算，终点处距离应该停靠的点相差近20公里，致使乘客只能乘坐黑车前往。这是徐为群老人近日遭遇的一幕。记者日前获悉，上海市嘉定区建管委接到投诉后经过调查研究，认为涉事的沪BR7761客运车辆涉嫌违法违规行为，且已将此事上报市运管处。

停靠地距预定点20公里

已近70岁的徐为群老人向有关部门投诉，自己于上月2日购买了数天后早上7点开往盐城的长途汽车票。服务员言明到盐城市五星车站下车。可当天上午一直到8点05分车子才到，晚点一个多小时。

“由于发车时间不能确定，给我们老年乘客带来很大麻烦。因为我是按照7点发车的时间，早早就赶往车站等候了。如果车站考虑7点不能发车，你可以改成8点发车并早点告知，免得乘客受苦。车子开了以后，通过驾驶员了解到，该车6点20分从中山北路站发车，怎么可能8点05分 才到嘉定客运中心呢？”徐为群表示。后来老人问工作人员相关情况，对方回答车子是个人的，要做生意在路上带客正常的。

更为气人的是，车子在中午12点多到了盐城东下高速，在建军东路凤翔路农贸市场门口把乘客放下了，根本没有进五星车站。建军东路凤翔路农贸市场距离五星车站还有将近20公里路。徐为群说，家人在五星车站苦等，那天天比较冷，自己在寒风中好不容易等到一辆黑车，花了30元钱到五星车站后找到家人。

“车子是谁的不重要，我们买的是嘉定客运中心的正规车站的票，那么嘉定客运中心有义务为我们乘客提供安全正点服务。买正规票就要享受正规服务。”老人气愤地表示。他要求嘉定区客运中心按照消保委赔偿办法来赔偿全部损失，即车票款加30元打的费的3倍赔偿。

属于站外随意上下客

据了解，老年乘客所述的车辆沪BR7761，其实是隶属于上海白玉兰高速客运有限公司。嘉定区建管委接到投诉后指出：该班线为嘉定客运中心中途配载班线，其行为属于站外随意上下客，主要责任在客运企业。考虑到在嘉定客运中心购票上车的乘客实际利益受损的情况，已经要求嘉定客运中心主动协调该车所属客运企业积极妥善处理乘客诉求。

事后，运营方已经为老乘客退赔了相关费用并得到确认。而对于沪BR7761客运车辆涉嫌违法违规的行为，嘉定区建管委已将情况向上海市城市交通运输管理处上报。