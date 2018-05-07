晨报记者 叶松丽 佟继萍

随着一审判决法槌的落下，8岁女孩蓝宝石公主号邮轮泳池溺水事件终于迎来了一个阶段性的结果。

责任也许可以厘清，但那个曾经活泼可爱的小女孩，何时才能醒来呢？

有一线希望都会全力以赴

今年4月26日，一审判决的结果下来后，已经11岁的小羊被妈妈抱在怀里，头搭在妈妈的肩膀上，明亮的眼睛偶尔转动一下。

2015年8月5日，溺水事故发生后，小羊在上海治疗了近两个月，于2015年9月底，转往北京一家医院继续治疗。

“北京这家医院有个植物人唤醒中心。”小羊的母亲羊女士说，只要有一线希望治愈女儿，她都会全力以赴。

“刚才医生通报病情，宝宝末梢循环有了，手摸上去暖了，不像之前那样冰凉的”、“女儿今天有了一个比较大的好转，已经拿掉呼吸机尝试让她自己呼吸了”、“总体比昨天又前进一步，有睁眼闭眼的现象。体温正常了，心跳血压都正常。脑功能也在往好的方面恢复”、“今天又到了探视日，虽然只能隔着玻璃远远地看着，但我还是能够感觉到你在努力加油”……

从女儿求医开始，这些点点滴滴，羊女士都会记录下来。在做这些记录的时候，她总是预感女儿很快就会突然醒来。然而，这一天却至今没能到来。

等到孩子的病情渐渐稳定下来后，临近2016年春节时，羊女士把孩子带回了老家浙江衢州常山县，继续接受针灸治疗。

2016年的秋天，有一件事让饱受磨难的羊女士振作了一下。

“那天，针灸师在刺激小宝脚心时，小宝突然哭了。”在羊女士看来，虽然女儿没有流泪，但她坚定地认为，“从孩子嘴里发出的那个声音，就是哭声”。

对她而言，这是一个天大的喜讯，孩子会哭了，肯定就会笑，是不是意味着离完全康复已经为时不远。

那段时间里，羊女士几乎把这个消息告诉了她熟悉的每一个人。后来，每次针灸，她都仔细地在一旁看着，希望女儿再哭一声。

相信女儿一定会醒来

在北京那家医院里，医生教会了她怎么拍打孩子，以帮助孩子咳痰。令羊女士欣慰的是，她感觉到女儿跟她配合默契，能够自己咳出痰来。

靠窗的那张床上，铺着吸水垫。纸尿裤拆开了，正准备换，孩子突然咳嗽起来。羊女士连忙窝起手掌，在女儿的背上嘭嘭地拍击着。并排的另一张床，是为孩子的78岁的外婆准备的。这些日子，经常是外婆在陪着她。

为了专心照顾女儿，羊女士卖掉了以前经营驾校的股份，并抵押了现在住的房子。

小羊被妈妈和外婆照顾得很好，一日三餐，都是喂流食。为了避免小羊长期卧床长褥疮，每过一段时间，妈妈或者外婆就会把她抱在怀里，缓解一下皮肤的压力。

清洁工作也做得非常仔细，孩子大小便后会及时清理，室内没有长期卧床病人产生的异味，而且温度和湿度都得控制好，唯恐孩子感冒发烧。

“出事那会儿，宝宝还小，我能抱动她，走多远都不费劲。可是，现在她长得太快了，我妈妈已经78岁了，根本抱不动她，而我也快抱不动她了。”羊女士看着怀里的女儿，既高兴，又忧心忡忡。

高兴的是孩子虽然肌肉萎缩，但骨骼并没有停止生长；担忧的是孩子长得太快，她越来越抱不动她了。

她无法想象，等到外婆也要人照顾的时候，她应该怎么办。

“那一幕发生得太快了。”羊女士在沉默的时候，会忽然这么说。

自责，也是这两年在羊女士心头挥之不去的阴影：“那么快，就几分钟的事情。我应该告诉她在我的视线范围内活动，她是个听话的孩子。”

出事之前，小羊已经上完了一年级，“小宝的成绩非常棒，在班上还当班长呢”。

静下来的时候，羊女士会轻轻地拍着女儿的背，微微摇晃着，唱“小兔乖乖”。

“不知道女儿能不能感觉到我在跟她说话，在给她唱歌……”羊女士坚定地认为，只要付出足够多，女儿就一定会醒来……

“有一段日子，我时常做梦，梦见女儿醒来了，跟小时候那样喊我妈妈。”羊女士说，那么好的梦，她真的不想醒过来。