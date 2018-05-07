中小学生职业体验活动人气旺，暑期仍有机会做一回职业小达人-400余个职业体验项目等你来“玩”

晨报记者 朱晓芳

当世界技能大赛冠军遇上VR 驾驶会怎样？当二次元遭遇新新人类又会发生怎么样的趣事呢？本周末，别开生面的职业体验日，在本市多所职业学校启动，吸引了众多的中小学生参与。

教委主任现场制作核桃酥

昨天，在杨浦职业技术学校的厨房里，一位“大厨”令人眼熟，他头戴厨师帽，穿着印有杨浦职校名字的黄领厨师衣服，正在制作馄饨和点心，仔细一看，原来是市教委主任陆靖，他亲临职业体验现场，和孩子们一起学习包馄饨，当场他精心制作了一个核桃酥。

该校今年的职业体验日，共设有我和世界冠军面对面、书法、粘土制作等11个项目，集趣味、益智、动手能力于一体，项目好评如潮。

最令孩子们激动的是能和世界冠军面对面。杨浦职校特邀44届世界技能大赛车身修复项目冠军杨山巍和43届世界技能大赛车身修复项目亚军罗良来到活动现场。罗良、杨山巍与众多学生和家长一起座谈，分享世赛之路，并进一步谈及未来的发展规划。罗良、杨山巍和到场参加体验的中小学生合影留念，受到了广大学生和家长的热烈欢迎，现场俨然是一场“粉丝见面会”。

有孩子早上五点多就出门

“职业体验活动报名踊跃，今天第一个报到的孩子是早上五点多从航头家里出发，七点赶到学校。”上海市商贸旅游学校校长李小华介绍说。

记者看到学生们对于现场机器人制作咖啡、电脑绘画等项目，兴趣浓厚。一位市南中学初二年级的学生家长表示：“参加体验日活动，是为了拓宽孩子的视野，锻炼他的动手能力。”来自凤城新村小学五年级的郑焕翔，在本次体验日上可谓收获满满，他参加了VR驾驶，通过体验驾驶，对汽车速度、油门、刹车及方向等有了直观认识，他对自己的方向感很有自信，直线加速和转向都操作得不错。

预计总共可接待10万人

上海市学生职业体验日活动，由市教委主办，今年已经是第5个年头。本届职业体验活动，开放项目更多、面向人数更广、体验时间更长。

家长们可以根据时间来报名参与——活动预计共开展400余个职业体验项目，其中，“学校职业体验活动”涉及64所职业学校和97个市级开放实训中心，预计将接待前来体验的中小学生数量逾十万人。

记者获悉，“职业小达人”中小学生暑期职业体验活动，将在7月、8月举行。