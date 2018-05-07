“蒜你狠”变成“蒜你惨” 蒜头5.5元/斤10年来最低

记者 谢克伟

晨报讯 近两年“高歌猛进”的蒜头价，进入今年上市季后却一路猛跌。昨天来自本市部分菜市场的消息显示，进入4月之后新鲜大蒜大量上市，申城蒜头零售价从一年多前的最高位12元/斤，跌至目前的6－7元/斤，最低卖价只有5.5元/斤，不到最高时一半，该售价也为近10年中最低。“蒜你狠”真成了“蒜你惨”。

翻开近10年来的蒜头价格史，会发现蒜头经历了2010年和2016年两次价格暴涨。2009-2010年出现“蒜你狠”时，蒜头价格一度疯涨，申城蒜头零售价达到少有的10元/斤高位。而在2016年一轮的“蒜你狠”中，蒜头售价上升至12元/斤，为历史上少有。

昨天记者在台湾路、宁波路、昭通路、宁海东路等菜摊、菜市场了解到，蒜头市场今非昔比，蒜头摊主反主为客，边吆喝边跌价销售。记者还在昭通路上和宁海东路菜场看到，那里摊主大都将蒜头标价为6－7元一斤。宁波路、台湾路上销售的蒜头大都标价为6元左右一斤，最低卖5.5元/斤。那里的摊主，蒜头有卖1元一个、2元3个，最便宜只卖0.5元一个。昭通路一摊位见记者询问蒜头价格，忙说“今年蒜头便宜，多买点回去很合算的”。宁波路上一位摊主告诉记者，两年前，饭店、酒家、马大嫂们买得少，而今便宜了，不但买得人多，而且买得量也多了。

记者从上海农产品批发市场了解到，我国大蒜产自江苏邳县、山东兰陵和金乡、河南新乡、云南等地，其中以江苏邳县和山东金乡等种植量最多。农业部门提供的相关信息显示，进入4月上市季，大蒜批发均价为5.53元/公斤，不但下降到今年以来的最低价，而且比去年同期下降近六成。

“以主产区之一的云南为例，新蒜的批发价在2.5元/公斤左右，干蒜批发价每公斤在10元左右，蒜瓣在9-14元/公斤，价格不到去年的一半，近年来从来没出现过这么低的价格。”上农批一位蒜头老批发告诉记者，昆明大部分菜市场的新蒜价格在每公斤5元以下，干蒜价格每公斤在20-25元。“大蒜价格一跌再跌，价格还不及白菜价。”

该人士分析并认为，真是因为2016年的那波“蒜你狠”，才导致产地不少蒜农大量种植，包括上海在内的蒜头价格大幅度下跌。业内估计，根据规律，便宜蒜头价可能会持续一年左右，估计要到明年新蒜上市时，售价才可能调整、回升。