广玉兰开花标志植物界入夏 气候偏暖多种植物花期提前

记者 郁文艳

晨报讯 刚过立夏，记者在申城一些公园绿地里看到，广玉兰已经开花，而通常在植物界，广玉兰开花被认为是入夏的标志。从时间上看，今年广玉兰开花比往年大幅提前，一般来说，广玉兰要在5月中下旬盛开，有的年份要到6月初盛开。

记者在宝山一小区内看到，一棵广玉兰树上已经开出了洁白的花朵，其他的花骨朵也都已经很饱满，随时可能开放。有市民还向记者反映，徐家汇公园及周边绿地里也有广玉兰开花了。

在植物界，白玉兰开花通常被认为是入春的标志，而广玉兰开花则被认为是入夏的标志。

广玉兰通常在5月中下旬盛开，有的年份要到6月初，所以，从时间上来说，今年广玉兰开花时间提前不少。植物专家说，主要是由于近期气候偏暖，使得花苞提前萌发。

其实，不仅仅是广玉兰，受气候偏暖影响，今年许多植物的开花时间都大幅提前。比如，樱花，今年从早樱开始，各品种的樱花花期都提前了7-10天，往年清明小长假是中樱品种“染井吉野”最佳观赏期，而今年清明小长假，染井吉野已经凋谢，晚樱已经盛开。再比如，牡丹和芍药，俗话说“谷雨三朝看牡丹，立夏三照看芍药”，但今年牡丹在清明小长假开始就已经盛开，花期提前了约半个月，到了谷雨，差不多已经凋谢，芍药已经开花，相应的，花期也提前半个月。

再纵观过去的这些年，受到全球气候变暖趋势的影响，许多植物的开花节奏被打乱，桂花在秋季可能有2-3波盛花期已经不稀奇，有的年份甚至冬天的“艳阳”下也开出了不少的花。此外，海棠也时常在冬天开花，古猗园里的睡莲也曾经在冬季开花。