上海姑娘手握扫把13年扮靓城市-劳模班班长成慧带头做苦活累活，班组连续九届荣获“上海市劳模集体”称号

晨报记者 杨天弘

一个星期五的清晨四点，陈扣娣劳模班班组57个成员已穿上天蓝制服、戴上环卫帽，齐刷刷迈步上街保洁。而作为班长的成慧处理完当日考勤与保洁车辆报损情况，便带上抹布、竹签、刷子，开始了她的第一轮巡街。看到路边废物箱没擦干净，就得上前补擦； 看到沟眼堵塞，就用竹签疏通；看到公厕小便池有痰迹，就用毛刷刷洗干净……

初夏的上海，对于环卫工人而言，“日子算是相对好过点了。”清晨的天不再黑沉沉，午后的阳光不是火辣辣，没有台风亦没有暴雪。“可是时下正是樟树落叶的时候，中潭路上每天的落叶就可以塞满两辆保洁车。”所以巡完街，成慧还得过去帮忙。

很难想象，这个大眼睛、白皮肤、笑声爽朗清脆的上海姑娘会在这个城市最苦最累最脏的环卫岗位上坚守着。从普通的环卫职工到如今连续九届荣获“上海市劳模集体”班组的班长，一做就是13年。

义务保洁铜川路水产市场

成慧是2005年入职普环三分公司，从事区政府楼宇保洁工作。当时分管业务的副经理方玮一见成慧长得白白净净，就觉得这个小姑娘肯定吃不了环卫的苦，会很快走人。可出乎他意料之外的是，成慧不仅勤劳肯干，还不怕脏累。在方玮的印象中，只要经过成慧的手，保洁质量总是比别人高。所以没过多久，成慧就被调至三分公司真光班担任副班长，后来又调任到真如班做副班长。

真如街区曾经有块颇为著名的地方，让无数人深爱，又让无数人厌恶，同时也让不少的保洁人员头疼——铜川路水产市场，那里每天产生的垃圾废弃物可想而知，尤其是在市场周边很多的无名小道，环境之差，不堪入目。方玮说，成慧本可以不管不问，但是她却带头组织班组每周两次开展义务卫生大扫除。

这样的做法自然引起员工的不理解，有人劝她不要没事找事。但她认为，既然这些脏乱出现在我们班组的范围内，就有责任把自己的家门口弄干净。每次大扫除，她一干就是大半天，每次都能清理出好几吨的垃圾。每每看到她身体力行埋头苦干，班员们再多的不理解都化成了心服口服。

用行动让劳模班心服口服

成慧从一名普通的保洁员，很快升任了副班长，靠的是踏实肯干的工作态度。2009年，成慧被调任一分公司劳模班担任班长，并用较短的时间，让班组队员心悦诚服，靠的依旧是她的工作态度。

劳模班第一任班长，也就是成慧的师傅，是全国“巾帼建功标兵”，上海市劳动模范陈扣娣；副班长顾邦兰是全国“五一”劳动奖章获得者。彼时的成慧，不过三十出头，要她一下子接管起这支50多人的精英队伍，她能行吗？

磨合自然是有的。顾邦兰说，记得成慧第一次给她布置任务，让她带领班组将整个道班房内外全部打扫干净。“我凌晨4点干完手中活，6点开始打扫班房，一直弄到10点，自认为是没有问题的，于是就叫成慧验收。”没想到成慧这么一看，看出了很多问题。这对于已经在环卫界工作了14年的顾邦兰而言很是不爽。但更没想到的是，成慧竟二话不说自己拿起抹布对死角、缝隙擦了起来。

成慧用行动“收服”了副班长顾邦兰，更改变了“老资格”的公厕管理员周志湧。顾邦兰说，老周仗着在环卫资格老，脾气很差。成慧在考核检查过程中发现他保洁公厕不达标，就向他指出。可他瞧不上成慧“初出茅庐”，全然不搭理，甚至撕掉成慧手中的考核单。

可是老周很快就意识到如此做法对于成慧而言无效。你脾气坏，成慧比你更“坏”。当天，成慧就守着这个公厕，帮老周把所有不到位的地方全部保洁了一遍。把一切都看在眼中的老周终于屈服了，说：“这么多年，我没见过你这么倔的班长，放心吧，我这里以后肯定达标。”

之后，老周的工作态度简直像换了个人，连续两年获得十佳最美公厕保洁员称号，还利用自己的经验发明了“小便斗清洁刷”。

带领大家创新改良工具

其实，作业创新一直是劳模班的传统，除了老周的发明，成慧还带领班组发明了抑制垃圾飞扬的渔网式垃圾兜； 为了把地面冲洗得更干净，他们还针对传统人力三轮冲洗车操作吃力又效率低下等弊端，改造出了三轮电瓶冲洗车等等。

从远景路到中山北路至光新路口路，成慧所带领的班组负责着宜川、甘泉地区3座沿途垃圾间、6座公厕、18条道路和沿线147只废物箱的保洁与管理、480只窨井与沟眼。这个辖区人流量大、商业网点多、公交站点多，因此持续产生垃圾的时间段长，然而，即便有种种问题的存在，成慧和其师傅陈扣娣还是带领班组连续九届荣获“上海市劳模集体”称号。

她说，她从事环卫工作已经第13年了，但越发喜欢这份普通的工作。喜欢看到自己和班员清扫后干净的道路，班员脸上洋溢的微笑，市民言语中的感谢。她深切体会到环卫工人的价值——城市靓丽需要他们。