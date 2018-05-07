沪两条在建轨交线取得突破性进展-14号线浦西首个区间贯通 18号线26座车站全部开工

晨报记者 钟晖

记者昨天从上海地铁获悉，在建14号线临洮路至金园五路区间上行线盾构近日实现贯通，成为14号线浦西段首段贯通的区间。与此同时，18号线一期已全面进入土建施工阶段，26座车站全部开工，其中7座车站已结构封顶。这两条轨交线正在为实现2020年年内通车的目标而努力。

14号线：

与2号线有两个换乘点

在建的14号线该线近日完成临洮路至金园五路区间上行线盾构贯通，总长1.4公里，穿越多座桥桩及多条通信及电力非开挖管线，建设者制定了严密的保护方案，最终使得贯通隧道段无破损、无渗漏，管片整齐划一，高质量完成盾构施工。

在建14号线经过嘉定区、普陀区、静安区、黄浦区、浦东新区5个行政区，全长39公里，共设31座车站，全线为地下线路。一旦建成，申城又多了一条浦东、浦西过江地铁线，可有效缓解全网单日客流最高的既有2号线的紧张状况，有益于发挥网络整体效应。值得一提的是，14号线与多条线路有换乘衔接点，而且与2号线有两个换乘点。

目前的车站建设中，金园五路站主体结构已经顺利封顶，此站为14号线的中间车站，位于曹安公路、规划金园三路交叉口。还有金粤路站也在施工中。

18号线：

龙阳路站可与3线换乘

在建18号线，纵贯宝山、杨浦、浦东三区，为南北走向，已全面进入土建施工阶段，26座车站全部开工。近日，该线御桥站主体结构最后一块顶板顺利宣告完成浇筑。记者在施工现场看到，御桥站位于浦东新区御桥路、御青路路口，全长223米，为地下三层侧式结构，与运营中的11号线呈T字交叉，是18号线基坑开挖严控车站之一，需要保护正在运营的地铁11号线。为此，施工方精心筹划，从技术与管理的角度提前进行风险管控，确保御桥车站主体结构按期完成。

轨道交通18号线一期工程始于宝山区长江南路站，经由长江南路—何家湾路—国权北路—国权路—江浦路—民生路—世纪公园—白杨路—莲溪路—御青路—沪南公路，终于浦东新区的航头镇。线路全长约36.8公里，设车站26座，全部为地下线，沿线经过宝山区、杨浦区、浦东新区等3个行政区的居住密集区。

在建全线设长江南路站（与3号线换乘）、殷高路站、上海财经大学站、复旦大学站、国权路站（与10号线换乘）、抚顺路站、江浦路站（与8号线换乘）、江浦公园站（与12号线换乘）、平凉路站、丹阳路站、昌邑路站（未来与14号线换乘）、民生路站（与6号线换乘）、杨高中路站（与9号线换乘）、迎春路站、龙阳路站（与2、7、16号线换乘）、芳芯路站、北中路站、莲溪路站（未来与13号线换乘）、御桥站（与11号线换乘）、沪南公路站、周浦站、繁荣路站、沈梅路站、下盐路站、鹤立西路站、航头站。

未来18号线一旦建成，将有益于支持五角场城市副中心、航头大型保障住房社区等重要区域的开发建设，可增强网络换乘功能。同时，作为一条浦江南北重要的越江线，将对缓解越江客流拥挤有着积极作用。