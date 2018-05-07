顾文俊

《红楼梦》中集中笔墨写平儿的地方不下五六处，其中有四处，平儿的名字直接出现在章回的标题中，成为故事的主角，比如“俏平儿软语救贾琏”、“喜出望外平儿理妆”、“俏平儿情掩虾须镯”、“判冤决狱平儿行权”，曹公似乎特别钟情于用一个“俏”字来描绘凤姐身旁这位通房大丫头的形象。

平儿之“俏”，从外表上，用贾母的话来说是“美人胎子”，从人品上，用跟着贾琏的小厮兴儿的话来说是个“正经人”、“忠心赤胆”、“从不会挑三窝四”；但真正的“俏”，还得说是她的那股子伶俐劲儿。身为凤姐权力体系中的”二传手“，平儿不仅对上会心会意、能办事儿，对下游刃有余、挣好名儿，关键是，她还能在各种错综复杂的关系间打平衡。李纨夸她：凤丫头就是楚霸王，也得两只膀子好举千斤鼎，你就是你奶奶的一把总钥匙。

而放眼当今，在美国总统特朗普的外交视野中，恐怕也有两只可信赖的膀子，帮衬着他牵线搭桥、鞍前马后。在欧洲，他有马克龙，据说两人成了一对“忘年交”，在伊核问题上，特朗普愿意对他推心置腹。在亚洲，就是文在寅。半岛局势在2017年的临界点上转向缓和，一系列积极的进展都在为即将到来的美朝峰会做铺垫，在此过程中，韩国总统文在寅长袖善舞、风度翩翩，俨然就是一个“俏平儿”的角色。

《红楼梦》第六十一回，管厨房的柳家的女儿五儿被诬陷偷了玫瑰露和茯苓霜，素日与柳家的不和的那些管事的媳妇们就试图趁机把母女俩撵出去，平儿见五儿喊冤，便细细查访、弄清了是非黑白，又滴水不漏地平复了这场风波。凤姐心狠手辣，耐不住性子，原说“苍蝇不抱无缝的蛋，虽然这柳家的没偷，到底有些影儿人才说她，虽不加贼刑，也革出不用”。平儿却劝道：得放手时须放手，况且自己又三灾八难的，如今趁早儿见一半不见一半的，也倒罢了。一席话说的凤姐笑了，扔下一句：随你发落。平儿才有了这出非凡的作为。

事实上，半岛局势自去年以来一度到了喊打的地步，特朗普在个人推文中公开表示“和朝鲜谈判使浪费时间”，又在联合国大会上声称：如有必要，将彻底摧毁朝鲜。与此同时，“罗斯福号”、“里根号”、“尼米兹号”三支航母战斗群集结日本海海域，美韩、美日在朝鲜半岛和周边水域进行针对朝鲜的模拟“斩首行动”、强制登陆演习和联合反导演习。美国中央情报局的资料显示，特朗普政府预备在今年3月末至4月初对朝动武。半岛已处在战争的边缘。

但是，战争绝不符合韩国的利益。在半岛和平的问题上，文在寅自上任后就火速形成了一套政策框架，即由“政策背景”、“政策前景展望”、“三大目标”、“四大战略”、“五大原则”构成的“文在寅朝鲜半岛政策”。在前景展望中，文在寅的总体目标是“和平共存”、“共同繁荣”；在具体目标中，文在寅又分列出制裁与对话并行、停战机制向和平机制转化、南北关系可持续发展、构建半岛新经济共同体等内容； 在“四大战略”中，又明确提出先冻核再分阶段促使朝鲜弃核的思路，“主导性”地得到美国、中国等国的协助，签署直接当事国之间的“半岛和平协定”，通过南北互惠合作奠定和平统一的基础。基于以上目标和原则，文在寅派遣特使向朝方交底，令其知晓利害，又积极与美国斡旋，获取后者信任。美韩军演能为朝韩首脑会晤让路，就证明特朗普暂时选择了放权：随你发落，且看效果。文在寅才有了后来这一番作为。

应当说，文在寅政府力求通过平昌冬奥会打开南北关系局面在前，金正恩通过2018年新年献词积极回应在后，这二者并非巧合，但也不是简单的一对因果。综合来看，朝鲜已经完成“核国家历史性大业”，又身处国际制裁压力之下孤立无援，美国步步逼近的军事威胁使朝鲜不敢再沿着核导开发的道路向前一步，此时，文在寅政府对朝导弹试射一定程度的包容、力图由本民族自主解决半岛问题的决心，无论朝鲜是否发展核武都要与其走近的诚意，让金正恩看到了一线曙光，同时也握住了一个抓手。

朝韩迅速进入了历史性的阶段。4月27日，文在寅“俏丽”的身影在三八线上获得全球的瞩目。“你来到了韩国，我什么时候也能到朝鲜去呢”，他对跨过朝韩军事分界线前来握手的金正恩说。于是，金正恩拉起他的手，再次越过分界线，两人就在众目睽睽之下上演了一场完美的互动。当天签署的《板门店宣言》明确了半岛无核化的共同目标，此后双方积极落实宣言，相继拆除扩音广播，朝鲜从核试验场隧道拉出电缆，平壤时间与首尔同步，朝韩时隔27年将再次组队参加世乒赛，种种迹象都让外界看到这场会晤的成功。在美国的默许下，文在寅充分施展自己的才干，积极促和，创造出朝鲜半岛一个个“阳光”、向好的画面。

然而，朝韩首脑会晤与《板门店宣言》只是原则性的表态，究竟能否使朝鲜最终弃核，又如何给予其安全上的保障，问题还是得留给美国。朝韩争取年内宣布结束战争状态的愿景也只有在 《朝鲜停战协议》 直接签署国的参与下才能实现，韩国并不在签署国之列。说到底，还是得上头说了算，文在寅深知韩国在半岛和平进程中的地位所限，当国际社会对其盛赞声一片，甚至有人过早地提议将诺贝尔和平奖颁给他之时，他头脑清楚，不失分寸地说：特朗普总统才应该拿诺贝尔和平奖，我们只要和平就好。

尽管形势大好，民意支持率大幅上升，文在寅并不居功自傲。在韩国国内，他还要面对进步派与保守派的隔阂，在半岛局势中，除了见缝插针发挥韩国的作用，更重要的是，韩国依然要扮演朝核问题各方之间的润滑剂与中间人的角色。特朗普计划在美朝峰会之前先与文在寅沟通有无，安倍也希望文在寅能在日朝对话中协助斡旋。正所谓能者多劳，文在寅越来越被国际社会寄予超级“中间人”的厚望。但是，事无绝对，左右逢源有时也会左右不是人。俏平儿也有不上手、不体面的时候，在《红楼梦》第四十四回中，贾琏偷情，凤姐吃醋撒泼，小两口不能对着打，都拿着平儿使性子，“中间人”顿时成了尴尬人。

《红楼梦》中的平儿能在贾府立足或行权，主要基于她和凤姐之间的亲密关系，二者虽是主仆，也是同盟。但从礼法上来讲，贾琏更是她生命中不可怠慢之人。在这组三角关系中，平儿显然是最为弱势的一方，贾琏与凤姐，谁都对她重要，谁都不能得罪，就像在萨德部署问题上态度暧昧、模糊的韩国。随着朝鲜弃核进程初见迹象，萨德部署的必要性也成了一个大大的疑问，文在寅政府是否还有理由继续部署？抑或逐步解除，跳出尴尬？实在很考验他的智慧。当然，没有这种微妙的三角关系，平儿之“俏”也就无从而来。