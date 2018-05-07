申城本周连晴 入夏脚步开启-气温逐日走高，周日最高气温重回27℃

记者 徐妍斐

晨报讯 说好要下的雨来得有些迟疑。昨天，申城最高气温再次冲到27.6℃，比上周六高了近6℃，天空阴沉，体感潮闷，气象预报显示，一场酣畅淋漓的强降水会在夜间来到。今天开启一周新的工作日，气温在短暂下跌后，将在连晴中逐日走高。

上周末的冷空气似乎只停留了一天。上周五还是最高气温27.8℃的天气，到了上周六只剩下21.7℃。昨天，暖区再次控制了上海，最高气温爬升到27.6℃。在此前的预计中，2018年首场季风暴雨将在周末来到。

上海中心气象台昨天17时发布强降雨消息：受西南暖湿气流和北方冷空气共同影响，昨晚上半夜本市局部地区会出现1小时20毫米-40毫米的短时强降水并伴有雷电。根据此前16时雷达图，上游强回波正在向东北方向移动，昨晚夜里对上海有一定程度影响，局部雨量可达大雨。

昨晚上半夜的降雨将持续影响至今天白天，随后天气逐渐转好。本周的主旋律都是晴歌高唱，直到周日后期才会有一次对流性过程。

受到冷空气影响，今天气温将有显著下降，最高气温在22℃左右。不过随着天气好转，本周气温是一个逐渐回升的过程，周日最高气温重回27℃。自“立夏”之后，需连续五天日平均气温大于22℃才是气象意义的夏天。随着气温的整体升高，申城或于近期开始向入夏发起冲刺。