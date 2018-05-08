沪信用卡业务线上交易首超线下-创新能力不断加强

晨报记者 刘志飞 实习生 郑榆子

消费金融市场蓬勃发展，信用卡业务首当其冲。记者近日从上海银监局获悉，2017年，在沪各信用卡专营机构总体继续保持良好发展态势，业务结构出现一些新的特点，主要表现在信用卡业务，线上交易，分期业务和创新能力四个方面。其中颇具亮点的是线上交易笔数首超线下，各专营机构创新能力不断加强。

线上交易笔数激增

伴随移动支付等线上支付方式的崛起，各家银行信用卡线上交易量相比线下交易也是突飞猛进。记者了解到，2017年，7家在沪信用卡专营机构累计消费交易量为11.33万亿元。其中，线上交易1.07万亿元，同比 增 速 为70.26%，高出线下交易量同比增速50个百分点； 线上交易笔数60.50亿笔，同比上升9.32%，首次超过线下，信用卡交易从线下向线上过渡的趋势明显。

信用卡线上交易量超过线下交易量，与各家银行积极挖掘线上渠道的合作分不开。据融360日前发布的《2017年度银行信用卡发展报告》 显示，2017年各家银行积极与各种网站、机构进行合作，发行各种各样的联名信用卡、主题卡、特色卡，几乎做到有网络账户、有支付需求的地方，就有信用卡连接服务；蹲守各流量巨头网站，借助海量流量宣传产品、筛选客户，并为相应客户提供各种各样的特色服务，提升用户活跃度。一些实力较强、信用卡较为领先的银行在连接流量、融合场景的基础上，已经开始基于庞大用户基数，形成自己的流量平台，进而把银行、信用卡APP打造成用户移动生活中心。例如建设银行通过“惠生活”优惠活动平台，为客户提供全面多样的优惠活动和精彩丰富的生活圈。招商银行把招商银行App、掌上生活App从交易工具转向经营平台，购建开放的用户体系，赢得许多年轻人的欢心，两大App月活跃用户数已经达4509万户。

分期业务贡献度持续上升

去年，信用卡分期业务继续快速增长。记者擦上海银监局了解到，截至2017年末，7家在沪信用卡专营机构分期业务余额1.12万亿元，同比增长39.85%，占贷款总额的46.18%； 分期业务全年实现业务收入占全部业务收入比重达44.98%。

对于银行卡消费分期，多数信用卡用户并不陌生。信用卡分期付款主要包括账单分期和单笔消费分期，银行通常按照所分期数的不同，收取不同的手续费。无论是账单分期还是单笔消费分期，其前提都是先产生消费行为，然后客户再对产生的信用贷款进行分期偿还的设定。

而上海7家信用卡专营机构的数据只是全国信用卡市场的一个缩影，信用卡分期的确是银行非利息收入的重要来源。根据刚刚发布完的2017年上市银行年报，多家大中型上市银行在2017年报中均提及，“加大信用卡分期、小微贷款、消费贷款的推动力度，着力推进零售贷款结构调整，提高贷款收益水平”。

以招商银行为例，2017年招商银行信用卡实现收入544.51亿元，其中利息收入395.38亿元，同比增长22.44%，而得益于手续费用的增长，信用卡非利息收入149.13亿元，同比增长31.75%。

农业银行年报显示，去年农行信用卡手续费收入226.9亿元，较前一年增加25.91亿元，增长12.9%，这其中的缘由主要为信用卡分期业务收入和收单业务收入增加所致。

中信银行的年报中也显示，信用卡分期业务保持着快速增长的趋势。去年，中信银行实现信用卡业务利息收入305.64亿元，其中，分期业务收入201.31亿元，与上年相比，增长幅度达63.26个百分点。

创新能力不断提升

随着“互联网化”模式的不断发展，在沪多家信用卡专营机构综合运用人脸识别、远程视频、大数据模型等人工智能技术，实现银行业互联网业务发展的转型升级。

记者近日从招商银行信用卡中心了解到，招商银行信用卡长期以来一直非常重视客户的用卡安全，先后推出了7*24小时异常消费监测、“五重安全保障”、“一键锁卡”等创新性的服务，近年来更是积极引入大数据、云计算、人工智能等前沿金融科技，持续升级风控体系，打造智慧风控。据了解，招行信用卡日前创新性地推出“快捷银行”产品，打造“伸开掌心”全新模式：“伸”所代表的是“申卡环节”，用户在核卡成功后，可一键完成所选的第三方支付账号的同步绑定，不用在各第三方支付平台重复输入信息；“开”所代表的是“开卡环节”，即可申请快捷绑定功能；“掌”所代表的是第三方支付管理方面，用户可自主管理第三方支付功能及权限，查询绑定状态、一键绑定指定支付机构账户。