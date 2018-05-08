余额宝宣布开放-中欧博时两家基金拔头筹

晨报记者 李 锐（基金主笔）

对于公募基金来说，余额宝的引流效应无法忽略。日前，余额宝宣布正式开放，首批至少有两家基金公司入驻，即中欧基金和博时基金。也就是说，从现在开始，除了天弘基金外，其他基金公司也能入驻余额宝，开始销售货币基金了，这对公募基金行业的影响可想而知。

中欧博时首批入驻

从这次的动作来看，余额宝开放的动作，仍然是算按部就班的进行，首批仅有两家基金公司入驻，即中欧基金和博时基金，考虑到市场里还有100多家公募基金，上述首批入驻的两家基金公司，自然成为受益方。

来自中欧基金的消息显示，中欧旗下滚钱宝货基将入驻余额宝，而在其上线后，将“一键复制”余额宝所有功能。作为业内颇具特色的基金公司，中欧基金以投资团队和产品业绩见长。在互联网领域，中欧基金则凭借特色服务、产品体验和自主开发的技术实力，后来居上。旗下中欧钱滚滚平台，以一流的客户体验在行业内独树一帜。与蚂蚁金服的合作，从基金代销，到入驻蚂蚁财富号，并提供产品售前、投后等覆盖客户生命周期的投教陪伴服务，据悉，中欧基金的公募基金在蚂蚁平台的复购率达到80%以上。

同样，博时基金发布公告，宣布旗下博时现金收益货币 A 增加蚂蚁基金、网商银行代理基金的申购、赎回、定期定额投资及转换等业务。据透露，这只货币基金将接入余额宝，升级版余额宝将“一键复制”余额宝目前所有功能，打通消费和理财，收益天天结算。

资料显示，余额宝自2013年上线，不仅收获了超过4亿用户的钟爱，更成长为全球第一大货币基金，规模一度超过1.6万亿元，一举将此前名不见经传的天弘基金，送到了公募基金资产规模排名第一的宝座，从而引发了一轮持续至今的货币基金盛宴。

更多公司有望陆续加入

从目前的公开信息来判断，在成功打造“天弘效应”之后，蚂蚁金服的开放策略，已经是在筹划和瞄准更大的“蛋糕”，这个蛋糕肯定会吸收更多机构参与。

对此，蚂蚁金服表示，让余额宝长期稳健的运行，保障用户的安全和权益一直是蚂蚁的核心诉求。因此，将用户需求主动分流给其他的货币基金产品，某种程度上说，也是蚂蚁金服推进开放战略的必然。

不过，首批接入的为什么是博时和中欧？“对接入的基金公司、基金产品，我们是在综合考虑了合作机构的业绩、投研、风控、技术等等各方面的能力后确定的。”蚂蚁金服财富事业群副总裁祖国明透露。“同时，这两只基金的机构投资者占比较低，以后将转向成以个人投资者为主的零售型基金。”祖国明表示。

2017年6月14日，在蚂蚁财富开放平台大会上，蚂蚁金服CEO 井贤栋公开宣布，“蚂蚁金服所积累的技术能力和产品，将全面向金融机构开放，成熟一个开放一个。开放不会有亲疏远近之分，唯一的选择标准是是否创新和具有用户价值。”不久之后，除蚂蚁金服控股的天弘基金之外，有100多只货币基金相继登陆了蚂蚁财富平台。

而这一次，开放的不仅是销售渠道，还有消费场景，余额宝的进一步开放，对基金公司而言，意味着将有越来越多的基金公司入驻。

天弘基金

有望摆脱“成长”烦恼

短短五年间，余额宝快速壮大，规模一度超过1.6万亿元，成为全球第一大货币基金。不过，余额宝受到监管的关注也越来越高。为了控制规模过快增长，余额宝从2018年2月1日起，设置了每日申购总量，另外，还将个人交易账户持有额度上限设定为10万元，单日购买额度上限设定为2万元，而余额宝的此次开放，也是为了降低基金集中度风险做出的第五次调整。

蚂蚁金服方面表示，经过前期天弘基金采取的主动限额措施，余额宝货币基金规模增长得到了一定控制。如今采取多家合作的开放模式，可以进一步减轻单只货币基金规模过快增长的压力，更从整体上降低了单一货币基金集中度高的风险，也能够更好的提升用户服务体验。

“这个措施（余额宝开放）将使得天弘余额宝货币基金的规模进一步下降。”在中央财经大学金融学教授郭田勇眼里，此举可谓是一石三鸟，影响深远。他说：“引入更多的基金服务“长尾用户”，这样疏堵结合、利国利民，一方面提升了老百姓的服务体验； 另一方面也利于天弘基金主动控制规模增长；更在系统层面降低了基金集中度风险。”

他同时指出，这也符合今年政府报告对金融机构的要求：“改革完善金融服务体系，支持金融机构扩展普惠金融业务”。据中国基金业协会日前公布的数据显示，今年3月货币基金缩水了近5000亿元，是去年以来规模缩水最严重的月份。

投资者

解脱“半小时秒抢”尴尬

不过，规模增长过快也成为天弘余额宝“成长”的烦恼。因此，从2月1日起，天弘余额宝设置了每日申购总量的限额。从春节至今，余额宝的申购通道越关越早，也让用户大呼不便。此次接入了新的货币基金，将结束每日“半小时”秒抢的局面，为用户带来便利。

伴随新基金的接入，4亿余额宝用户有了新管家，用户购买升级版余额宝既不限时、也不限额，让普通用户有了更多选择。蚂蚁金服方面表示，这是余额宝功能的一次整体升级，此次升级会逐步向用户开放。

方面表示，这是余额宝功能的一次整体升级，销售模式由基金公司直销改为网商银行代销，为用户提供更多产品选择，而余额宝的实时消费支付等功能没有改变。蚂蚁金服方面表示，此次升级会逐步向用户开放，若用户暂时还未看到体验的入口，建议可后续关注余额宝的页面提示。

新接入基金是否也有额度、时间限制？对此，中欧、博时基金均表示，在现阶段，购买两只新上线的基金暂不限时、也不限额。蚂蚁方面也表示，伴随新基金的引入，相信可以大大缓解“定好闹钟秒抢宝宝”的局面。从天弘方面了解到，伴随两只新基金的上线，天弘余额宝的当日申购限额并未放开。