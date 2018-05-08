“入摩”主题频频受到基金青睐

晨报记者 李 锐

随着A股“入摩”时间的临近，相关主题概念也受到基金青睐。就从今年以来，尤其是在春节后，A 股“入摩”进入倒计时之后，相关主题概念受到的关注度也越来越高，而基金自然不会放过这个热点，持续推出相关概念基金就是例证。

南方基金日前发布公告称，南方基金旗下国内市场首只MSCI 中国A股国际通指数基金即将迎来“姊妹篇”，MSCI中国A股国际通ETF发起式联接基金即将公开发售。据悉，南方基金旗下MSCI 中国A股国际通ETF于2018年4月3日率先成立，成为国内市场首只MSCI中国A股国际通指数基金。投资者通过提前布局南方基金旗下MSCI基金，有望分享A股“入摩”带来的红利。

据了解，南方基金旗下MSCI 基金跟踪标的指数——MSCI中国A 股国际通指数与 A 股纳入MSCI关联度高，它是原MSCI中国A股国际指数中的精华，成份股全部为陆股通标的，分布齐全，覆盖面广，能够完整地表现A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的过程，反映A股国际化进程，成为A股与国际市场之间的重要桥梁。

今年6月1日，A股将正式纳入MSCI新兴市场指数。随着这一日期的临近，公募基金公司正密集布局MSCI主题基金。统计显示，截至5月7日，共有超过11家基金公司申报了26只MSCI主题基金产品，还有多家基金公司透露计划在今年推出MSCI主题基金。

同样，继推出建信MSCI中国A股国际通ETF后，建信基金于近期发行建信MSCI中国A股国际通ETF联接基金，为投资者提供低门槛分享MSCI行情的有力工具。

建信MSCI中国A股国际通ETF联接基金拟任基金经理梁洪昀表示，A股纳入MSCI是2018年的重要投资利好。近期，内地与香港两地股票市场互联互通机制进一步完善，5月1日起互联互通每日额度将扩大四倍，旨在为6月A股纳入MSCI铺路。未来，随着A股逐步纳入MSCI，不仅能为市场带来增量资金，外资、机构持股市值占比的上升也将改变A股市场的估值体系与市场风格。

此外，海富通投资经理李佐禕认为，A股将在五月被正式纳入MSCI国际指数，来自海外投资者的增量资金将流入A股市场，海外资金在配置上相对更偏重价值投资，以漂亮50为代表的公司将更受青睐，从而得到资金面支撑。此外，伴随陆股通额度的扩大，交易活跃度预计上升。技术分析上看，当前主板指数已处于三角形收敛到接近结束的状态，调整已接近尾声，后市有望震荡上行。