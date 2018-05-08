高标准 严要求 打造全方位“成长通道”-——2018年上海信息技术学校育人新看点

晨报记者 杨 虹 □吴婉莹 实习生 庞诗棋

与行业“大咖”面对面学习、到知名跨国企业乃至德国、奥地利当地培训中心“带薪”学习、由企业骨干员工一对一带教实践……在上海信息技术学校（后简称“上信校”），无论是哪个专业的学生都能受到全方位的培育和关怀。

作为培养“中国工匠”的摇篮，上信校结合职业教育的特点，以“中本”“中高职”贯通、企业定向班、中外合作现代学徒制班、国际合作班等多种育人形式，培养出大批能迅速匹配企业和市场需求的“未来工匠”。

专业“新发展”

背靠行业“第一手”资讯，实现专业发展“加速跑”

创建于1959年7月的上海信息技术学校，即将迎来59岁生日。虽然建校多年，但却一如刚建校那样，孜孜不倦地“打磨”着各个专业。目前学校形成了以信息技术为核心，覆盖现代资讯、现代维护、现代检测和现代化工四大领域的专业群。近几年来，学校立足区域发展和行业需求，在产教融合、校企合作中，实现了专业发展的“加速跑”。

■机电技术应用（工业机器人应用与维护方向）

该专业为全国中等职业学校首个开设工业机器人应用与维护的专业，学制4年。与ABB、发那科、安川首钢等工业机器人生产、系统集成公司合作，毕业生可从事工业机器人及系统（设备）的应用与维护、管理和销售等工作。学生毕业后可拥有ABB等顶尖机器人企业统一认证的机器人维护技能证书。

■电气运行与控制（服务机器人装调与维护方向）

上信校今年将发展的目光放在了服务机器人上。据机电系主任葛华江介绍，上海目前进入老龄化，医疗设备、家庭护理等都将纳入到服务机器人范畴，面对如此广大的市场，学校开始培养从事服务机器人设备安装、编程、调试、维护的技术技能型人才。该专业学生可获得机器人中级工程师（工信部）等职业资格证书，如果有升学意愿，学生可进入高职或本科院校的无人机应用技术、智能产品开发、机器人工程等专业继续学习。

■计算机网络技术（网络与信息安全方向）蓝盾班

除了去年广受欢迎的计算机网络技术联想定向班外，上信校今年与上海交通大学网络空间安全学院及蓝盾信息安全技术有限公司合作成立了冠名班。据计算机系主任葛睿介绍，该专业其实已于去年作为“网络信息安全”方向进行招生，并在2017全国职业院校技能大赛“网络空间安全”赛项获得了上海市唯一的一等奖。因此在前期师资、实验实训环境、教学资源上早已筹备完毕，通过与高校和企业一起开发相应教材、在校内建立合作工作室等方式，为企业量身定制所需人才。

■软件与信息服务

目前只有上信校开设了这个专业，主要分为软件开发与测试、网站设计两个方向。前者主要为企业提供计算机软件开发、测试、维护与销售人员。由于上信校是世界技能大赛“网站设计”赛项国家集训基地，后者便是学校为国赛储备选手的“摇篮”。葛睿表示，世赛更注重全端人才的培育，因此该方向的学生需要掌握前端设计、后端交互、数据库等知识。经过系统培养后，学生的综合素质和就业前景都会大大提升。

■珠宝玉石加工与营销（东华美钻合作项目）

目前上海的城市定位是时尚与创意之都，因此该专业与都市的产业紧密接轨，与上海未来的走向吻合。另外学校作为世界技能大赛“珠宝加工”赛项的选拔基地，因此会更注重对学生综合素质的培养。该班级采用“双元制”，70%课程在校学习，30%课程由企业骨干一对一教学。合格的学生毕业后直接进入上海东华美钻股份有限公司工作。在校期间，公司发放6000元/人的奖学金。

■工业分析与检验

本专业为国家示范专业和上海市精品特色专业。不同于过去偏重化工产品、化工原材料的检测，目前校企合作中新增了主做食品检测的第三方检测企业和环境监测相关企业，拓宽了学生实习、就业的道路。但化工系主任黄虹也提到，无论是食品检测、环境监测、药品检测、工业产品检测，学生要学习的基本功都是一样的，因此该专业采用“能力为本”CBE教学模式，实践性教学将占专业学习的90%以上。

■物流服务与管理（DHL定向班）

本专业按DHL标准招生与录用，学生自入校起便开始结合专业教学与DHL方业务培训、实习要求，实施订单式的人才输出培养。校方负责物流专业课程与基础通用课程，DHL方负责课程、业务辅导与实习。

培养“新模式”

在校期间进企业，学生向“洋老师”学艺

到奥地利感受机械制造的国际标准、在校期间便能作为“学徒”进入跨国企业的技术培训中心学习……2013年以来，上信校分别与奥地利、德国合作开展了“中外合作现代学徒制项目”，并于去年送走了首批现代学徒制的毕业生。到了2015年、2017年，上信校的“中外合作现代学徒制项目”分别被批准为上海市首批、教育部第二批现代学徒制试点项目。由于获得了更多“做中学”“学中做”的机会，学生们一毕业便成为了炙手可热的高级技术人才。

培养工匠离不开老师的指导，上信校的“现代学徒制”搞得有声有色，电气运行与控制、数控技术运用、高分子材料加工工艺三个方向的一批学生在校期间就走进了跨国名企“拜师学艺”。在这里，完全采用“双元制”模式教学，即30%的课程作为“学生”在校学习，剩余70%的课程则以“学徒”的身份到企业的培训中心向“洋师傅”学习。学习期间，企业按月发放学徒津贴，四年累计约6万元。

从阿普拉科技、恩格尔机械，到欧度连接器制造、施特万自动化机械制造，这些年上信校的“国外合作伙伴”越来越多，学生的专业技能水平也显著提升。由于课程对接国际标准，并且提前进入职场，中外现代学徒制班的学生在毕业时更像是“镀了一层金”，不仅手握双证（中专证书、欧盟认证的职业资格证书），而且在海外实习的经历也能快速提升语言能力，完善个人性格。最重要的是，学徒制由于就业去向明确，学生只要考核合格便可进入这些跨国公司、旗下的子公司或者海外的分公司工作。

据机电系主任葛华江介绍，现代学徒制班的教学更注重学生的动手能力、逻辑思维能力、阅读能力等综合能力，因此在入学时要经过笔试、实际操作和面试的考察。“考察并不是为了获得最优秀的学生，而是为了找到最适合的‘潜力股’。”他表示，由于要跟着外国老师学习，外方公司会针对性地进行英语教学。经过四年的学徒制后，学生不仅专业技能和职业素养过硬，英文口语也能达到熟练交流的水平。

学子“新希望”

谁说爱好与工作不可兼得

他就“玩”出了一家公司

作为上海中职校创新创业教育联盟的18家会员单位之一，上信校成立的学生创业基地培育出不少双创人才，谯陟航便是其中之一。

在2016年注册自己的公司前，他还只是一个模型拼装爱好者。设计、打磨、喷漆、改造，再普通的塑料模型经过他的手都会焕然一新。中考后，他出于对自己动手能力的自信，选择到上信校学习，并意外地发现该校社团有多名成员都在“模玩圈”的比赛里获过奖。那时候他的目标是：进入社团，然后向前辈们一样站在领奖台上。经过1年的努力，谯陟航终于获得了2015年“万代杯”青年组季军，实现了自己的小目标。

虽然获了奖，但他依旧打算像周围人一样，学好本专业，以后能够成为一名相关专业的老师。直到他碰到了自己的第一个领路人——德育教师廖敏。廖老师介绍他参加了文明风采职业规划比赛，并点醒了他：“你那么喜欢模型，有没有想过从事相关的职业？”于是谯陟航开始边考虑开一家模型玩具公司，边准备比赛的规划书。虽然他的职业规划获得了市里的一等奖，但由于缺乏经营经验，这份规划书在“上海市挑战杯创新创业创效大赛”遭遇了“滑铁卢”。正在这时，学校新成立了学生创业基地，廖老师鼓励他在基地里接受专门的创业指导，跟着老师们去特色“青创园”走访、学习，并通过淘宝店等方式接订单，服务客户。

期间，已创业成功的学长朱惟其成了他的第二个领路人。朱学长结合自己的经历向谯陟航传授创业经验，为他答疑解惑。这种边学习边实践的创业方式使谯陟航快速成长，他的社团和工作室的管理也步入正轨。目前他的公司已离开学校的创业基地，有了固定的场地和稳定的员工，也开拓出许多新的业务方向。担任学校创新创业课程的朱佳皓老师表示，有创业潜质的学生会主动去想、去做、去寻求资源，谯陟航便是这样。“在创业过程中，我一直在解决实际的问题。很多同龄人怕麻烦，或是低估了自己，其实通过努力，可以克服很多难以想象的困难。这一点是上信校教给我的。”谯陟航说。