电视剧《浦东人家》启动拍摄-从普通百姓生活看浦东巨变

记者 曾索狄

晨报讯 1990年4月18日，上海浦东新区启动开发、开放，黄浦江边的沧海桑田在过去的28年中迎来了天翻地覆的巨变。今年以来，多部聚焦浦东开发开放的影视剧也开始了筹备和拍摄。昨天，50集史诗电视剧《浦东人家》 在浦东举行项目启动仪式。据悉，这部由杨亚洲导演，上海籍作家陶玲芬担任编剧的作品，有望邀请上海本土一线演员主演，还原普通老百姓与浦东的故事。

唐引娣、奚祥生一家三代是浦东本地居民，在过去的半个世纪中，他们见证了这片令世界瞩目的热土上发生的传奇故事，以及震撼人心的城市化进程……这是《浦东人家》的故事主线。

为了讲好浦东故事，出品方请到了曾创作《保姆》《月嫂》《儿女情长》《涉外保姆》等佳作的沪籍女作家陶玲芬。陶玲芬是土生土长的上海人、浦东本地儿媳妇，她不仅熟悉上海的历史和市井生活，也了解浦东人的秉性、乡野情趣。记者获悉，在过去的三年中，陶玲芬走访了浦东的角角落落，采访了无数浦东开发开放过程中各个层面的当事人，搜集了大量鲜活的素材，数易其稿。从目前的剧本看，《浦东人家》的人物语言生动、富有个性，整体故事更是构思庞大、细节严谨、风格鲜明。出品人陈俊玮透露，之所以从一家百姓的生活视角折射浦东的开发开放，是真正的立足现实，“百姓生活的富足和幸福，是浦东改革成就中最有说服力的例子。我们请观众坐进《浦东人家》这座时光机器，看看美好生活是这样一步步奋斗而来的。”

此外，浙江双马影视制作公司、上海聚鹰堂影视传媒有限公司、上海祥子文化传媒有限公司等出品方请到了曾执导《空镜子》《嘿，老头！》等佳作的导演杨亚洲，他擅长在大时代下的北京塑造平凡人物，大气的作品风格恰与《浦东人家》的风格相吻合。据透露，目前导演、编剧和出品方正在进一步打磨剧本，并将邀请沪籍演员担纲主演。该剧将于2019年初投入拍摄，并拟于2020年4月在浦东开发开放三十周年之际登陆荧屏。