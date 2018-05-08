《中华创世神话——电视书场》亮相荧屏受追捧-“神话语文课”这样上，温故更知新

晨报记者 曾索狄

夸父逐日、炎黄战蚩尤、仓颉造字……观众耳熟能详的中华创世神话，在今天的荧屏上会如何发光？随着“开天辟地——中华创世神话”文艺创作与文化传播工程的推进，问题的答案是积极的：今年1月以来，由上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司主办，炫动传播有限公司承办的子项目 《中华创世神话——电视书场》亮相荧屏，它以全面的梳理、独特的趣味、明快的语言，迅速得到青少年学生的追捧。

在接受晨报记者专访时，身为主讲人的上海语文特级教师、复旦五浦汇实验学校校长黄玉峰表示，今天青少年学习创世神话，不仅能拾起对中华传统文化的敬畏，也能找到很多与现实关联的课题，“祖先留下的东西不过时，有很多东西可以发掘出新的含义。”

远古神话连接现今

“遂古之初，谁传道之？上下未形，何由考之？”两千多年前，大诗人屈原以《天问》发出了对宇宙从何而来的思考。而《中华创世神话——电视书场》的第一讲，由此出发，用深入浅出的语言，讲述神话中蕴藏的哲学命题。

对于有着五十多年教龄的黄玉峰而言，这堂“神话语文课”并不容易。首当其冲的，是这些远古神话的来源相对分散，缺乏系统性，需要进行全面的梳理。“《山海经》《列子》《淮南子》……不同的记载提供了丰富的材料，让你思考、想象，最终连接起来。”

于是，在一共48讲的电视书场中，黄玉峰以《天问》开辟路径，解答诗中发问却没能给予答案的天地万象之理，并以大禹治水，按照山川地理的情况重新划分九州作为最后一讲。其中，人类诞生、炎黄战蚩尤、夸父逐日、禅让帝位等著名神话故事是讲解的重要节点，支离破碎、散落各地的中国神话故事由此回归到一个具有基本脉络、具体情节的体系中。

更重要的是，在讲述过程中，黄玉峰不忘点出这些神话与今天生活的连接。讲愚公移山，他不强调课本上的“标准答案”，而是启发听众，愚公不愚，智叟也未必不智，理想主义与现实主义的碰撞背后有古人的大智慧。讲嫦娥奔月，他探讨对女性的尊重与理解，延伸性地思考一个人应该如何处理家庭关系，如何平衡社会责任与家庭责任的关系。

“今天学习创世神话，一方面能让青少年对传统有敬畏感，知道祖先的东西不过时。另一方面，我们确实能从中挖掘出很多今天碰到的问题，比如住房、治水，我们能找到新的含义，认识到我们在大自然面前是微小的，不能骄傲。”黄玉峰说，同样是认识世界，今人的理解有时只摸到了大象的尾巴，而古人的思维虽然有朴素、幼稚的一面，但对世界的感受却更完整，“他们的理解更接近于一种感性的真理，不能轻看。”

形式丰富走得更远

《中华创世神话——电视书场》今年一月登陆炫动卡通卫视以来，好评如潮。为了提升这些神话故事的视觉艺术呈现，节目组特别在每集的评书中加入了6幅原创插画，进一步还原古代劳动人民的生活，带领观众更形象地感受宏大的中国神话历史。

黄玉峰告诉记者，评书是观众喜闻乐见的形式，毕竟，中国人许多为人处世的哲学，正是从那些流传久远的故事、戏剧中潜移默化地习得的，“这些道理的源头在哪里？在创世神话中。坚忍不拔的大爱精神，勇于牺牲的探索精神，团结有爱的精神等，在神话中都有表现。”

不仅如此，黄玉峰和节目组曾在格致中学办了一堂“中华创世神话”教学示范课。当时，来自上海市民办新华初级中学、福山外国语小学、风华初级中学和南京市琅琊小学的老中青三代语文名师，分别以女娲补天、精卫填海、愚公移山、夸父逐日为题，进行了示范教学，赢得了现场数百位上海市及华东地区中小学骨干教师和学生代表的热烈反响。黄玉峰笑言，私下也有学生跟自己交流对创世神话的理解，“比如有的小朋友喜欢《仓颉造字》，觉得造字的过程特别好玩，很形象，跟今天生活很接近。”

接下来，这些生动的中华创世神话，还将以更丰富的形式走进青少年学生群体。记者获悉，电视书场中的48篇讲稿有望整理出版成书，创世神话动画片四部的整体构思目前也在稳步推进。在黄玉峰眼中，除了故事本身，创世神话在更多层面上影响青少年，“比如看到古人的智慧，我们今天要如何正确地看待科学？比如我们是不是能像古人一样活泼地思考？我希望孩子们在学习神话，在看问题的时候，会有自己的感悟，而不是人云亦云。”