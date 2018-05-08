市网协“马上网球”近日走进商场

晨报记者陈志强报道 近日，上海市网球协会联合嘉定区体育局、马陆镇文体中心等单位在嘉定马陆大融城开展2018年首次“马上网球”活动。这一活动是上海市网协创办并主推的“马上网球”活动的重要一站，上海市网球协会创办的“马上网球”系列活动旨在扩大上海网球人口，面向零基础市民群众普及网球运动。

该活动在2014年一经推出，就获得广大市民和网球爱好者的好评，至今已举办了百余次，活动覆盖整个上海，近万人参与过“马上网球”系列活动。本次走进嘉定大融城也是“马上网球”活动第一次来到商城。

活动当天市网协邀请特聘网球教练为市民进行教学指导，让不会打球的爱好者们也能迅速了解网球运动，掌握基础动作。除了专业的网球指导，上海大师赛的吉祥物“大狮兄”和冠军奖杯也亮相现场，将“快乐网球、健康生活”的理念传达给每一个参与者。

当今，综合性购物广场已经成为社区居民的生活中心与能量补给站，在这样的大背景下，体育项目的进驻能帮助购物中心增长客流，刺激周边商品和餐饮的消费，这也是“马上网球”活动走进商场的初衷。