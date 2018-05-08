2018赛季CTCC上赛场揭幕-“明日之星赛车基金”计划启动

晨报记者 黄宇龙

2018赛季长城润滑油CTCC 中国房车锦标赛5月6日在上海国际赛车场举行，一万八千名现场观众与万千在线收看直播的车迷，共同见证新赛季大幕开启。

超级杯主赛冠军被上汽大众333车队罗伯特·荷夫拿下，亚军为长安福特车队曹宏炜，季军是东风悦达起亚车队张志强，厂商杯冠军为上汽大众333车队；中国杯主赛冠军被利奥车队李惠玮收入囊中，亚军和季军为广汽丰田车队孙超、邓保维，广汽丰田车队也拿下了厂商杯冠军。荷夫在排位赛拿下第一，又接连在冲刺赛和主赛两回合夺冠，收获一站比赛里所能拿下的满分。赛后荷夫表示：我越来越喜欢CTCC的比赛。每一次的冠军时刻，都离不开团队共同的付出与努力，而车手水平的不断提升，也离不开亦敌亦友的互相鼓舞。

借新赛季揭幕战，CTCC在比赛现场公布了“明日之星赛车基金”计划。2018赛季CTCC将联合CKC（中国卡丁车锦标赛），整合两大赛事平台资源优势，成立“明日之星赛车基金”，关注和助力CKC 及中国的少年车手成长。卡丁车是赛车手的摇篮。目前CTCC的年轻车手包括曹宏炜、张志强、叶弘历、谢欣哲等在小时候都曾参加过CKC的比赛。

CTCC中国房车锦标赛下一站将于5月18-20日移师珠海国际赛车场。