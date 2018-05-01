上港队周三晚上亚冠客战鹿岛鹿角-两伤员随队出征 奥斯卡有望出战

晨报特派记者 俞 炯

（茨城5月7日电）

周一下午，胡尔克和奥斯卡都出现在上海浦东国际机场，这两位先后在上港队过去两场比赛中接连受伤的巴西外援，都随队远征亚冠日本客场。北京时间周三晚上六点，上港队将在亚冠八分之一决赛首回合比赛中，客场对阵鹿岛鹿角。

胡尔克最终出现在球队远征的队伍里，其实也不算是意外。虽然基本无法出场，但胡尔克需要跟着来日本的球队医疗组接受治疗。上赛季，受伤无法上场的胡尔克也是和球队一起出征浦和红钻的主场。尽管没有踢亚冠，但伤势在医疗组的精心呵护下，及时赶上了随后的中超客场比赛。

至于上周三足协杯比赛中头部受伤提前下场，又缺席了和北京国安联赛的奥斯卡，7日中午他在社交平台上发布了一张自己受伤的头部接受治疗的照片。从目前的情况来看，他基本有望在这场亚冠比赛中复出。

上港队三线作战，对于体能是一个严峻的考验，好在他们的对手鹿岛鹿角，从之前的赛程上来说，和上港队一样也已经是一个多月都在一周双赛。3月下旬的国际足联国家队国际比赛日之后，鹿岛鹿角从3月31日开始，在J联赛和亚冠双线作战，36天也是踢了11场比赛。

不过，鹿岛鹿角在上周状态有所回升，J联赛的一周双赛中取得两连胜，包括上周六主场战胜了上赛季亚冠冠军浦和红钻。球队算是在J联赛遭遇三场不胜、两场败仗之后，终于走出低谷。上周六和浦和红钻的比赛中，鹿岛鹿角为了准备主场和上港队的亚冠比赛，轮换了一半的主力。球队的主力前锋铃木优磨和中场大将小笠原满男都是下半场才替补出场。

作为亚冠东亚区仅剩的一支日本球队，鹿岛鹿角在赛程上得到了日本足协的照顾。他们在亚冠这轮淘汰赛的两回合之间，这个周末原本还有一场客场和大阪樱花的J联赛，现在这场比赛被推迟到了7月25日进行，让鹿岛鹿角可以专心准备客场和上海上港的次回合生死战。

而上港队在周四回国之后，还将马上赶往贵阳。本周六，球队还要在中超第10轮比赛中客场出战贵州恒丰。