市场做多情绪明显舒缓

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市出现普涨行情，三大股指全线高开后持续向上，且深市表现强于沪市。盘中酿酒板块领涨。煤炭、石油石化等周期板块表现也纷纷拉升。上证综指收复3100点和20日均线；深证成指、创业板指也双双涨逾2%左右，创业板指站上5日、10日、20日等多重均线。市场情绪得到明显舒缓。

纸企一季度利润大增

进入5月份之后，成品纸市场再次掀起轰轰烈烈的涨价潮。华东、华南、华北等地区多家造纸厂相继涨价，白板纸、瓦楞纸、箱板纸等纸种全面上调。据了解，从5月1日到5月4日期间，全国共有32家纸厂宣布涨价，各纸种涨幅在100-300元/吨之间。

目前主流高克重瓦楞纸全国均价在4350元/吨左右，相比年初上涨11%以上。专业人士介绍认为：纸价集中上调，是二季度以来成品纸价格第一次有效地上调，是成品纸一季度需求淡季向夏季需求小高峰转变的一个时间点的表现。

此前，国家海关总署突然发布特急文件《海关总署关于对进口美国废物原料实施风险预警监管措施的通知》，决定对进口美国废料从三方面实施强力监管。此举可能会导致从美国废料进口量出现断崖式下跌，国内废纸需求将进一步扩大。废纸价、纸价或将再度迎来上涨。

化工板块景气上升

一季度预喜公司主要集中于化工、机械设备、医药生物、电子和电气设备行业，分别有94家、75家、68家、59家，而其他行业预喜公司家数则均不足50家。

化工行业在预喜公司占据较大比重的原因与行业基本面向好密不可分。2017年全年和2018年一季度化工品整体价格延续改善态势，板块上市公司收入及盈利能力无论是同比还是环比均明显好转。虽然以黑色、有色为代表的上游原材料价格上涨明显，但作为中游行业，绝大部分化工产品价格顺利传导，化工板块的毛利率水平处于高点，整个化工板块的ROE也维持了此前的良好水平。整体来看，供给侧改革后，化工行业供需情况得到了明显好转。各子行业普遍淘汰了规模小、设备落后、污染严重的企业，上市公司则趁此机会加大投资，提升自身实力，扩大市场份额，强者恒强。

几十只个股突破年线

昨日大盘不仅重新站上短期均线之上，还有几十只个股突破了年线，这说明有部分个股有走独立行情的可能。

从基本面看，现在除了中美贸易摩擦谈判还没有明朗外，MSCI纳入A股、资管新规靴子落地、央行降准、创业板一季报盈利增速改善等一系列利好都是实实在在的，这使得近期市场安全边际效应得到改善，目前在沪港通和深港通方面，大量北上资金蜂拥而入，海外资金正在加大布局A 股的力度和广度，建议投资者寻找政策驱动下业绩正常的“新经济”标的，继续逢低关注医药、半导体电子芯片概念股。