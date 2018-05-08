风雨

最近A股连续筑底，但市场信心还是比较稳定的，毕竟随着5月初陆股通额度正式扩大4倍，海外资金进入或提前行动。加之5月中旬MSCI 将宣布6月纳入 A 股的细节，所以上周大盘的不时回落整理，不排除是有机构故意为之，利用中美贸易摩擦战还不明朗的事实打压收集筹码。

“先前机构手里大量持有白马蓝筹股，在大赚了一把后，近期白马股陆续出现闪崩，包括伊利股份、格力电器、中国平安、东阿阿胶等。实际上这些白马股的基本面并没有出现明显恶化，甚至有些公司最新财务报告还表现得非常好，其大幅下跌更多是受到消息层面的影响，但这并不能完全看成是一件坏事，事实上，蓝筹回落，能够让指数腾出空间。最近白马股调整，芯片、医药股连续走强，就要感谢白马股，这两板块的连续大涨，并没有让人感觉大盘有异样，相反，在不动声色中，不少医药股自春节后涨幅已经超过30%到50%。”高智说。只要最近市场热点把握得好，赚钱效应还是有的。基金一季报显示，在去年备受追捧的22只消费白马股中，一季度公募基金对其中的21只进行减持。其中，永辉超市、五粮液、格力电器、青岛海尔等个股减持数量较大，仅有片仔癀获公募基金增持。基金由减持而获得的资金正好可以换仓操作，其中机构对医药股的增持就是公开的信息。

“技术上，目前沪指在3050点上下有重要的支撑力道，每次股指数度下探至3050点左右就有资金入场护盘，显示下方支撑力度非常强劲，短期3050点是不是很难再跌破了？”娇娇问。中美贸易摩擦尚未结束，她对短期走势有点担心。

“目前沪深两市正处于阶段性磨底阶段，技术上，沪市上档一大跳空缺口的压制作用未有缓解，同时叠加短期迟迟突破不了20日均线的压制，对多头情绪确实会有影响，但周一股指大举上攻，让人们相信不确定因素只会困扰大A 一时的表现，并不能真正阻止最终的上涨趋势。”高智说。他建议在大盘波动过程中积极布局热门板块和个股，对软件、信息安全、半导体芯片和医药股还是要敢于抄底。

今日行情预测：十字星或收涨

仓位：70%