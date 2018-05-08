全国网游产值近三成由上海贡献-流量红利快速枯竭，行业转型要求出精品和独立游戏

晨报记者 曹西京

中国移动游戏产业正告别井喷式增长，步入人口红利之后的平稳发展期。去年中国游戏产值突破2000亿大关，并且目前中国游戏厂商的收入30%来自海外，随着海外游戏市场竞争日趋激烈，海外游戏的人口和互联网红利也逐渐下滑。去年上海网游产值占全国近三成，游戏正成为文化生态的新引擎。这是5月7日，在沪举行的以“新动能 新形态”为主题的网络游戏转型升级（上海）峰会上传出的消息，业界预计今年上海网络游戏市场的产值规模、行业地位和文化影响力将保持增长势头，但增速可能放缓；同时，在中国电竞整体处于增量市场的环境下，电竞地域化对上海电竞产业有一定冲击，也带来机遇。

游戏产业转向追求质量

当前，我国游戏的人口红利和互联网红利大幅锐减，越来越多的潜在玩家被发掘，中国网络游戏基本迈入存量市场。游戏工委报告显示，去年我国移动游戏用户模5.54亿人，同比增长4.9%，这是近10年来首次出现个位数增幅，业内人士预估2018年移动游戏用户增长将进一步放缓。人口红利快速消失已经是不争的事实。

步入成熟期的手游产业，不仅拥有固定的用户群体，各大游戏榜单中排名靠前的产品大多是熟悉面孔，一方面新产品的流量成本激增，另一方面老游戏长期霸榜，挤压新产品的生存空间。面临这样进退两难的处境，大多数游戏企业首选对策是尽可能延长已经在榜单上占据一席之地的产品。

不过，据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)、国际数据公司(IDC)联合发布的《2017年中国游戏产业报告》显示，2017年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元，同比增长23.0%，而同期电影票房为559.11亿元。

盛大游戏CEO谢斐认为，目前游戏产业已经从端游、页游、手游进入到了第四个时代——精品化时代，未来应该是商业性、文化性、强化功能性与社会责任感结合，以游戏为核心和基础构建一个新文化产业生态圈。游戏产业仍然属于快速发展阶段的朝阳文化产业。

独立游戏市场环境改善

与此同时，随着我国新一代网络游戏年轻用户的成长，玩家消费理念升级，游戏审美不断提高，游戏需求更加多元，小而美的独立游戏的生存空间大大提升。此外，游戏大厂对独立游戏制作人的扶持，对原创精品游戏的重视也助力中国独立游戏的发展。独立游戏在发展的同时，也为游戏市场输入更多创新元素，为玩家提供更多的游戏选择。

“文化和旅游部推动网络游戏转型升级工作，提到了功能游戏这个概念，英文称为Serious Game，它的外延也比以往称为严肃游戏或应用游戏更为宽广。文化和旅游部也将在推动功能游戏发展上提供多方面支持，探索提高对功能游戏审查备案效率，支持优先发展功能游戏。”上海市文化广播影视管理局副局长王玮表示，在这个关键点上，国家文化和旅游部启动网络游戏转型升级工作，是一项关乎行业长远可持续发展的重要工作。

据悉，随着玩家品味提高和需求丰富，独立游戏和优质游戏推荐社区的市场空间广阔。

上海游戏厂商出海领先

上海市网络游戏行业协会发布的《2017上海网络游戏市场年度发展报告》显示，到去年底，上海持证网络游戏经营企业数量达1670家，占全国企业近两成。2017年上海网络游戏产值达569.3亿元，同比增长24.6%，占全国网游产值的28.3%。

在移动网络游戏市场整体同质化较高的背景下，上海企业发力细分市场，注重差异化经营，例如B 站先后发行不同类型的二次元游戏；米哈游专注自有“崩坏”IP的开发； 游族网络开始进行多品类布局，2017年率先探索高渗透率的休闲益智品类，扩大用户基数。2017年，中国上市游戏企业约185家，其中上海上市游戏企业18家，这些企业在全国乃至世界游戏市场有较强影响力。

同时，在网络游戏出海浪潮下，上海游戏企业全国领先。巨人网络、三七互娱、游族网络跻身2017年全球移动发行商收入榜前五十名，其中游族网络海外收入赶超国内收入，去年入选中国出海品牌30强，跻身中国全球手游发行商收入第四位。