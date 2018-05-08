税延养老保险定位准公共产品-险企摩拳擦掌　剑指千亿市场

晨报记者 林劲榆

昨天，银保监会印发《个人税收递延型商业养老保险产品开发指引》的通知。指引要求，税延养老保险产品的定位应是准公共产品，因此，在产品费用水平上要体现让利于民原则，同时，也要兼顾商业可持续。

据悉，税延养老保险产品积累期养老资金的收益类型，分为收益确定型、收益保底型、收益浮动型，分别对应A、B、C三类产品。

税延养老将有三类产品

《产品指引》要求，税延养老保险产品开发应当遵循“收益稳健、长期锁定、终身领取、精算平衡”的原则。税延养老保险产品的定位应是准公共产品，因此，在产品费用水平上要体现让利于民原则，同时，也要兼顾商业可持续。《产品指引》中明确了各类税延养老保险产品可收取的费用项目和收费水平上限，要求保险公司向参保人明示收费情况，并在保险合同中载明。与市场同类保险产品相比，税延保险产品收费项目较少、收费水平较低。

按照积累期养老资金收益类型的不同，税延养老保险产品包括收益确定型、收益保底型、收益浮动型三类、四款产品。一是收益确定型产品（A类），指在积累期提供确定收益率（年复利）的产品；二是收益保底型产品（B类），指在积累期提供保底收益率（年复利），同时可根据投资情况提供额外收益的产品，可细分为每月结算收益的产品（B1款）和每季度结算收益的产品（B2款）； 三是收益浮动型产品（C 类），指在积累期按照实际投资情况结算收益的产品。

税延养老保险产品采取账户式管理模式，账户内提供多种产品选择，每个参保人个人账户中所交保费、费用收取、投资收益、资金总额、养老金领取情况等均是清晰透明，可随时查询的。

指引要求，参保人在开始领取养老年金前，可进行产品转换，包括同一保险公司内的产品转换，或跨保险公司的产品转换。

中国银保监表示，下一步，将指导监督保险公司做好税延养老保险试点有关工作，规范税延养老保险产品设计，后续还将进一步出台配套文件，促进税延养老保险试点持续健康发展。

申城首批在8家公司落地

税延养老保险政策率先在上海等多个城市展开试点以后，多家保险公司迅速加入了相关税延养老保险产品的申报。

据悉，申城首批将有8家保险公司为消费者们提供税延养老保险产品，太保是上海首家正式发布个人税收递延型商业养老保险综合解决方案的险企。

昨天，太保、平安等多家沪上大型保险公司透露，已经开始了税延养老保险的业务的准备工作，最近也接到了大量投保需求。太保官网客服表示，尽管官网上并没有相关产品，但是产品已经可以上市了，可以预约保险代理人办理相关业务。

为了让客户能够更清楚地知道税延养老保险政策能省多少税，退休后能领多少养老金，中国太保还推出了税延计算器这一解决方案。客户通过输入出生日期、性别、税前月薪、账户分配比例等信息，便能得出每月可享受税延额度、若购买税延产品个人需承担多少比例等。除此之外，税延计算器还能测算出省税金额、税后领取养老金金额等。

举例来说，一位30岁的男性，月收入20000元，每月可购买1000元的税延养老保险。由于他是风险中立性客户，因此可以选择将资金配置到收益保底型账户。60岁退休时，若其选择15年养老金的领取方式，则每年可以领取5.45万元，累计省税金额高达13.45万元。

平安养老透露，一直在参与监管层组织的一系列前期筹备和研究工作。目前，平安养老险已经成立了由销售、服务、业务、精算和IT多部门组成的专家小组，在系统和产品方面积极准备，并在进一步优化和开发中。

根据财政部等多部门试点要求，自2018年5月1日起，在上海市、福建省（含厦门市）和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点。这也意味着，我国建立第三支柱养老保险终于破冰。目前，试点期限暂定一年，业内人士推测，若全国推广的话，税延养老保险有望撬动千亿潜在市场。