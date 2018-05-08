一天5起凶案，伦敦度过血腥周日-治安问题正变得越来越严峻，伦敦警方加大巡逻及街头拦截搜查力度

晨报记者 徐惠芬 综合报道

枪击案上升、持刀砍人案上升、泼酸案上升……伦敦治安问题正变得越来越严峻。光5月6日一天，伦敦就发生了3起枪击案、1起砍人案以及1起泼酸案。在这个血腥周日后，伦敦警方在7日加大了巡逻及街头拦截搜查力度。

至少发生三起枪击案

当地时间6日，伦敦度过了一个血腥的周日，当天至少发生了三起枪击案，一起持刀砍人案和一起泼酸案。

有两起枪击案都发生在伦敦西北部哈罗公学附近，发生时间仅相距2分钟，2名男学生遭遇枪击。

当地时间6日下午1时17分，伦敦警方接到报警前往郊区哈罗，发现一名15岁男孩被枪打伤；仅仅2分钟后，伦敦急救中心又向警方报告称，另一名13岁男孩在附近受枪伤。据称凶手在车中向这名男生开枪，导致其头部受伤。

据警方介绍，这两名男学生均被送入医院接受救治，伤势仍在评估中。目前，尚没有人被逮捕，也没有找到相关枪支，警方正在调查这两起枪击案是否关联。

当日的第三起枪击案则发生在傍晚6时30分左右，在伦敦南部的新十字街，一名22岁男子被枪打伤。

这几起枪击案在英国国内引起强烈反响，因为就在5日，一名17岁的少年命丧枪下。英国广播公司7日发表了题为“伦敦街头枪支暴力必须喊停”的报道，文章援引这名17岁受害者母亲的话称，希望自己的儿子巴顿是伦敦街头枪支暴力犯罪的最后一个受害者。5日晚，巴顿在伦敦南部遭枪击，当场身亡。

男子因停车问题被砍

除了枪击案，6日伦敦还发生了一起砍伤案。

砍伤案发生在当天晚上9时左右，在白金汉大街靠近地铁站的地方，因为停车问题，一名43岁的男子被刀砍伤。

最近几个月，持刀犯罪在伦敦成了热议话题。虽然枪击案节节攀升，但因为严格的控枪措施，伦敦大部分的命案都属于持刀杀人案。为了遏制这一犯罪势头，伦敦市长萨迪克·汗已在上月宣布，警方将加强街头拦截搜查的力度，一旦被发现带刀，将面临被捕的后果。

3人遭到泼酸袭击

此外，6日凌晨5时20分左右，有3人在伦敦哈克尼遭到泼酸袭击。

在遭到泼酸袭击后，这3人立刻被送往医院救治。伤者均为男性，年龄分别为17岁、22岁和27岁。目前，警方尚没有因此逮捕任何人。

值得注意的是，此次泼酸袭击发生在伦敦莎克威尔街，距离去年发生泼酸案的曼格尔夜总会不到两公里。去年4月，25岁的亚瑟·柯林斯向曼格尔夜总会舞池中的人群泼酸，造成22人受伤，其中16人脸部和眼睛严重灼伤，柯林斯被判监禁20年。

在英国，泼酸已经不是偶发事件。近两年，此类袭击事件急剧上升，而大部分案件都发生在伦敦，有媒体甚至将伦敦称为“泼酸之都”。

英国《每日邮报》指出，在欧洲，腐蚀性物质越来越多成为袭击工具，就英国而言，2016年光在伦敦就有450起这类案件。

分析指出，考虑到这些腐蚀性酸性物质很容易购买，而且可以用现金支付，这意味着很难追查购买者的身份信息。

另外，泼酸案作案者多为年轻男性，受害者多半也是年轻男性，这是因为袭击通常和团伙有关。

伦敦谋杀案数量猛增

枪击案上升、持刀砍人案上升、泼酸案上升……今年以来，伦敦治安问题显得越来越严峻。5日晚被枪杀的17岁青年巴顿已是今年以来伦敦第62名被谋杀者。

英国广播公司7日称，数据显示，今年4月，伦敦发生的谋杀案比去年同期猛增44%。而在今年2月和3月，伦敦发生的谋杀案甚至超过了纽约，这也是现代历史上，伦敦谋杀案首次超过纽约。伦敦和纽约人口差不多，都在800多万，伦敦谋杀率3年内上升近40%，而纽约谋杀率自1990年以来下滑87%。

英国《卫报》预计，如果伦敦的犯罪趋势不能得到有效遏制，今年全年伦敦可能发生的谋杀案将超过180起，创2005年以来的最高纪录。

对于伦敦犯罪增加的原因，伦敦市长萨迪克·汗指责英国政府削减经费导致警力不足，造成暴力犯罪案件增加；工党议员戴维·拉米则认为，要解决伦敦的治安问题，必须先除掉暴力犯罪的两大主要诱因：歧视和毒品。