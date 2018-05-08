小龙虾热量高，一餐不能超10只？-小龙虾每100克可食用部分能量低于草虾　高热量其实来自“重口味”

晨报记者 徐妍斐

最近，网上有报道称，“吃一顿小龙虾的热量得跑一场半程马拉松才能耗掉”，建议人们食用小龙虾一次不超过10只。消息一出，众多网友反映强烈：“一顿10只怎么吃？”“有科学依据吗？”对此，记者咨询了华东医院营养科副主任医师谢华，得知作为水产品的一种，小龙虾的热量并不是特别高，而且还受烹饪方法的影响，一顿不能吃超过10只的说法太片面。每种食物的能量有多高，消费者可以学习查看《食物成分表》。

“人气王”是减肥大敌？

又到了小龙虾上市的季节，可这个美食圈的“人气王”居然是减肥大敌？最近，网上有人说，一顿2斤麻辣小龙虾的热量在1200大卡以上，超过了一个人一天所需卡路里的一半以上。想要消耗掉多摄入的这1200大卡热量，需要跑步超过2小时、走路5小时，相当于一个21公里的半程马拉松。文章建议，偶尔吃小龙虾解解馋可以，但是一次最好不要超过10只，不要把它当作主食，也不建议把它当作午餐晚餐当中的一个主菜。这个说法，让网友们都“炸”了。一条超过千赞的评论说：“请先给出吃一盘小龙虾1200卡路里的科学依据。有吃小龙虾是连皮带壳、带汤，全部吃下肚的吗？”还有人说：“不可能只吃十只的，老板先来一盘。”

小龙虾的热量有这么高吗？小编请教了华东医院营养科副主任医师谢华。谢华介绍，小龙虾本身的热量，并不比其他水产品更高。每种食物的能量有多高，消费者可以查询《食物成分表》。

小龙虾本身热量并不太高

《中国食物成分表2017版》中，没有“小龙虾”的条目，而一般小龙虾是指“克氏原螯虾”，因此参考螯虾的条目，每100克可食用部分的能量是93千卡。而其他虾类中，河虾每100克可食用部分的能量是84千卡，草虾每100克可食用部分的能量是96千卡，龙虾每100克可食用部分的能量是90千卡。由此可见，小龙虾本身的热量在虾类中属于正常范围内。

需要注意的是，螯虾可食用部分仅占整体31%，差不多2/3的部分会被丢弃，而每100克含93千卡能量指的是可食用部分。也就是说，如果你购买2斤小龙虾，重1000克，并不意味着这些小龙虾的能量就有930千卡。按照31%可食用部分的比例计算，2斤带壳小龙虾的能量在288千卡。

当然，这仅仅是生的小龙虾所含的能量。在小龙虾的烹饪过程中，往往还要加入油、花椒、糖、料酒、各式香料等等，而这些佐料的热量也会被算入最后的菜品中。也就说，其实高热量的“罪”本身不在小龙虾，而在“重口味”，只要是油炸、爆炒、麻辣等烹调方式，即使是以其他食品为主料，也不推荐多吃。

谢华指出，一次性大量进食小龙虾，比起能量摄入过量，一般可能是出于“横纹肌溶解综合征”的担忧。近年来，沪上多起横纹肌溶解综合征病例，都是在患者大量进食小龙虾之后发生。虽然科学上小龙虾引起横纹肌溶解征的原因、机理至今不明，不能断定为食品安全上的过失，但一次大量进食小龙虾可能存在诱发横纹肌溶解综合征的风险。

横纹肌溶解综合征也称哈夫病，是指一系列影响横纹肌细胞膜、膜通道及其能量供应的多种遗传性或获得性疾病导致的横纹肌损伤，细胞膜完整性改变，细胞内容物漏出，多伴有急性肾功能衰竭及代谢紊乱。

此前，有说法称清洗小龙虾的“洗虾粉”含草酸，是导致哈夫病的罪魁祸首。然而草酸在食物中广泛存在，“洗虾粉”中草酸的含量不足以引起多大危害。而小龙虾身体内重金属含量超标或者在生长过程中富集了某些能导致肌溶解的药物等说法，至今也无定论。还有观点认为，发生横纹肌溶解征的人，是因为自己个人体质对小龙虾严重过敏。

食用小龙虾仍要适量

原食品药品监管总局提示消费者，自行烹饪食用小龙虾应注意从正规渠道购买，不要自行捕捞；不要食用野生小龙虾、死虾或感官异常的小龙虾； 不要食用小龙虾的头和内脏。

消费者在餐馆就餐吃小龙虾时，要选择正规卫生的餐馆并索要发票或收据。网络订购小龙虾时，要确认供餐单位的有效资质，保留票据。不要光顾街头流动摊贩或无证经营单位。

一次食用小龙虾要适量，增加食物多样性，不要进食“隔餐”小龙虾。对小龙虾过敏的人，要自觉抵御小龙虾美食的诱惑，避免发生过敏性食物中毒。