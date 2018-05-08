房屋产权性质不合规 “民改非”解决遗留问题

晨报记者 徐妍斐

一直以来，房屋产权性质是阻拦许多无证无照食品经营者办证的“拦路虎”，产权性质不符合办证要求，其他方面再努力地改善，照样成不了“正规军”。今年，在无证无照食品经营治理的“东风”下，浦东新区的万祥镇就通过探索“民改非”办证，使镇上食品经营难以获证的现象得到了有效解决。

探索“民改非”办证通道

万祥镇地处农村地区，大部分沿街商铺的产权性质不符合办证要求。为此，万祥所与镇政府沟通，按照优化营商环境要求和商事制度改革“宽进严管”精神，探索出了一条“民改非”办证通道。

由村居委对需办证的单位进行排查，指导填写资料进行“民改非”登记申请；由相关部门对经营场所进行把关，剔除存在消防安全隐患、违法搭建、扰民现象的经营户； 三是由镇领导签字通过； 最后统一出具加盖镇政府章的《万祥镇住所证明表》。万祥所收到证明表后，根据经营者申请办证的内容及时上门开展指导，符合要求后予以发证，并及时开展证后监管，并张贴统一制作的食品安全信息公示牌。

长期以来，万祥镇居民出租出借房屋比较随意，导致辖区内个体经营业态分布杂乱无章，监管困难。为此，镇政府召集万和路、三三公路，茂盛路等商业集中路段的房东、经营户及周边居民，开展了镇区业态分布听证会议。结合辖区实际，合理设定各区域商业经营范围，倡导食品经营者选择祥安路、三三公路西侧等路段的商铺开展经营，减少因房屋性质导致的违法经营产生。目前，万祥所已完成辖区内无证无照存量治理工作。接下来，将严防无证无照食品经营回潮，全力打造食品经营“零无证”。

因为房产性质未能办证的，还能走小型餐饮临时备案纳管之路。洋泾街道灵山路958号的小餐饮经营户因为房产性质未能办证，该处经营户人员很多是社区的弱势群体，且周边群众确有需要。洋泾所指导帮助经营户开展整改，期间街道开通了绿色通道，对从业人员免费办理健康证，并联系废管所集中收运商户的餐厨垃圾及废弃油。物业公司也对经营户集中安装油水分离器，排油烟管道。近日，洋泾街道办事处集中对灵山路958号的小型餐饮服务提供者集中颁发了临时备案公示卡。

对于经营环境脏、乱、差的无证无照非法经营户，则给予严厉取缔。3月底，高东镇对区域内无证无照食品经营比较集中的珊黄村进行联合整治，全面取缔无证无照食品经营户44户。近日，又对珊黄村内出现“回潮”的7家经营户开展突击整治，严厉打击反弹现象，固守治理成果。

疏堵结合之下，还有为民解忧的暖心。近日，陆家嘴街道山珍面馆向陆家嘴所赠送锦旗。此前，一名执法人员发现位于三航小区栖霞路55号一家面馆执照有问题，地址对应执照上只能经营服装，对该店投入了全部心血的经营者十分着急。执法人员根据自己多年来的工作经验结合现实情况，推荐了该店附近另一家可经营餐饮的门面房给经营者，解决了该店的燃眉之急。

6月底治理进度达70%

根据排查，浦东新区无证无照食品经营存量5361户； 至4月30日，增量共936户。全部录入数据平台，做到了“底数清、情况明”，并形成了“许可、备案、取缔”3张清单。浦东新区全面启动无证无照食品经营治理成效第三方调查，委托零点公司每月对36个街镇开展全覆盖调查。

至4月30日，全区累计出动执法人员2.5万人次，对无证无照食品经营进行了全覆盖监督执法。共完成治理3180户，占治理总量的50.5%； 其中完成存量治理2530户，占存量总数的47.2%；完成增量治理650户，占增量总数的69.4%。在治理结果方面，共办证1294户，占治理总数的40.7%；备案73户，占治理总数的2.3%；取缔、关停、歇业、转变业态1813户，占治理总数的57.0%。

浦东新区区委、区政府已将无证无照食品经营治理作为年度重点工作纳入绩效考核，扣分分值提高到10分。明确将6月底治理进度达到70%，10月底达到95%作为考核节点，并引入第三方测评机制。