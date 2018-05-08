卖掉银行卡后，发现卡内被转进了一笔“巨款”-女子起贪念盗走“骗子”骗来的95.5万

晨报记者 黄慧青 通讯员 应梦轩

因为缺钱，女子魏某看到电线杆上的收银行卡小广告后，卖给对方一张借记卡。在卖卡之前，她开通了与该卡绑定的手机银行。

几天后，魏某登录手机银行发现卡里还剩95.5万元，遂起了贪念，与另两名朋友一起商量如何将这笔钱占为己有。最终，魏某根据朋友的提议，将原卡挂失，再将钱转出来，拿到钱后与朋友平分。

日前，魏某和另两名朋友因盗窃罪分别被判处有期徒刑四年六个月、五年、三年六个月。

“老板”用QQ指示转账

郑女士是一家公司的财务,2017年7月11日，她正在工作，突然一个QQ对话窗口弹出。对方自称是公司老板赵明（化名），询问公司账上有多少可用资金，并提出要支付合同保证金96万元，遂给了郑女士一个汇款账户。与出纳等人说过此事后，郑女士便将钱转至对方指定的账户（魏某的账户）。

2017年7月13日，公司晨会上汇报最近公司的财务往来，其中有一笔96万元的转账被老板提出质疑，郑女士这才意识到遭遇了网络诈骗，当即报警。

根据郑女士提供的银行账号及姓名，警方迅速锁定犯罪嫌疑人魏某。原来，2017年7月初，魏某在街边的电线杆上看到一个收银行卡的小广告，当时正好没钱，魏某便拨通了广告上的电话号码，对方告知她，一张银行卡可换150元，于是魏某去银行办了一张借记卡，开通了与该卡绑定的手机银行，之后将银行卡交与对方，拿到了150元。

合谋挂失补卡分赃

几天后，魏某将这种“赚钱”的办法告诉了好朋友高某及其男友屈某。屈某提议让魏某通过手机银行查看那张卖出的银行卡里有没有钱。魏某登录手机银行后，看到交易记录有一笔5000元钱被转出，卡里还剩95.5万元！看到这么多钱，三人都起了贪念。屈某提议，让魏某将卡片挂失，再将钱转出来，拿到的钱三个人平分。魏某当即打电话到银行挂失该卡，但因魏某身份证不慎丢失，无法补卡。三人又一起去了魏某老家，陪魏某办好临时身份证后，再去银行补卡，并将之前卡里的95.5万元转入新卡。屈某还提议，因为主意是自己出的，所以他和女朋友两人应分得55万元。按照协商好的比例，魏某通过取现、多次转账、转入不同银行卡等方式进行分钱。

几天后，三人卡内的钱全部被冻结。直至案发，警察在三人住处扣押现金39万余元赃款及用赃款购买的电子产品及金饰品，冻结卡内40余万元赃款。

三人均以盗窃罪论处

本案中，魏某等三人明知95.5万元是他人财产，因产生贪念，合谋以挂失后补办卡的方式，在他人不知情的情况下，秘密取走该卡内他人的95.5万元存款并将该笔巨款分赃占为己有。魏某等三人非法占有他人财产的主观故意及秘密转移占有他人财产的客观行为兼具，故应以盗窃罪定罪处罚。另外，本案中实施电信诈骗的犯罪嫌疑人，警方正在进一步侦查。

日前，上海市闵行区人民检察院以涉嫌盗窃罪对魏某、屈某、高某三人提起公诉。上海市闵行区法院以盗窃罪分别判处被告人魏某、屈某（系累犯）、高某有期徒刑四年六个月、五年、三年六个月，并处罚金。