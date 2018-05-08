借谈恋爱骗钱，“海归男”原是已婚男

记者 李东华

晨报讯 网络交友本是现代人拓展交友圈的一个方式，但是有些人并非真心实意想要通过网络结识朋友、觅到良缘，而是包藏祸心，觊觎他人财色。

2015年年底，钱丽丽通过世纪佳缘网站认识赵俊杰，赵俊杰一开始自称赵英才，英国留学归国，未婚，在国内一外资公司担任销售，负责工程项目，还称在上海已购房。2016年1月，两人确立恋爱关系，赵俊杰便称自己是公司合伙人，需要相关款项，开始向钱丽丽借款。

2016年2月中旬，钱丽丽在赵俊杰的电脑里，发现了其妻子胡明艳的信息，才得知赵俊杰已婚，但此时她已经累计出借数万金额。钱丽丽找到赵俊杰，希望能给个说法，赵俊杰称很快就和原配离婚。此后，赵俊杰仍持续向钱丽丽借款，待钱丽丽查询到的关于赵俊杰诈骗的网络发帖才开始警觉，并调查赵声称工作的公司。经与公司法人联系，证实他和赵俊杰是初中同学关系，不过赵俊杰并没有在他公司工作。直到报案的前一天，钱丽丽才确认赵俊杰所谓的入股、投资、合伙均不存在。

此外，赵俊杰还于2016年6月30日，通过某大型交友网站结识冯靓，他自称“孙明”，海归高学历，目前在做安装中央空调的大项目，是三个合伙人之一，年薪五十万元起，家住新江湾城等信息，冯靓开始与赵俊杰虚构的“孙明”交往，两个月内赵俊杰以项目事由共向冯靓借款十万余元。

公诉人认为，被告人赵俊杰系已婚身份，但还登录世纪佳缘网，标榜未婚身份和制造虚假身份，与不同被害人交往“恋爱”，并进一步骗取钱财，具有诈骗他人财产的犯罪故意。

经法院审理查明，赵俊杰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关上海市杨浦区检察院指控的罪名成立，对被告人赵俊杰依法应予处罚，遂判处其有期徒刑10年，剥夺政治权利1年，罚金3万元，并责令其退赔违法所得。

（文中涉及人名均为化名）