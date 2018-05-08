延安高架上两对男女下车“捉对厮打”-■四人所乘两车在高架上占路停车 ■黄浦警方：两车行驶过程中有争道抢行行为

记者 吴艺璇

晨报讯 昨天，一则“两车在延安高架占路停车后，两对男女下车后‘捉对厮打’”的视频被发布到网上，引发市民广泛关注。黄浦警方随后证实，事件发生在昨天12时55分，延安路高架西向东方向近西藏南路下匝道处有两辆小客车停于道路中间，随车人员（共4人）互相扭打。经调阅行车记录仪，两车行驶过程中有争道抢行的行为。

这段疑似由路虎轿车上行车记录仪拍下的视频揭开了这场“捉对厮打”的来龙去脉：中午12时54分许，红色路虎轿车在延安高架地面道路直行驶至高架上匝道附近时，右转弯准备进入高架上匝道的别克商务车未让直行车辆，两车险些发生碰撞，路虎轿车被逼急刹车。

随后，别克商务车驶上延安高架，红色路虎轿车紧随其后，超越别克商务车后，多次对别克商务车进行“别”车。

约2分钟后，别克商务车反超路虎，在高架上斜插至路虎轿车前面。这一次，两车竟然将车停在了车流熙熙攘攘的延安高架上。疑似行车记录仪拍摄的画面显示，两车驾驶员在车上发生口角，随后别克商务车内身着黑衣的一男一女冲下车，与路虎车上一名身材高大的白衣男子扭打在一起。

随后，另一位黑衣女子从路虎下车，加入了这场“厮打”中。期间，两男两女各自捉对厮打，打斗时长近2分钟，在车速很快的高架上险象环生：两名男子在扭打时，一度紧贴高架隔离带，其中一名身材矮小的黑衣男子更是险些被高个男子顶撞至高架道路的对向车道。

这场“厮打”一直持续至12时57分警方赶到现场才停下来。

事发后，晨报记者从黄浦警方证实，此事发生在昨天12时55分，延安路高架西向东方向近西藏南路下匝道处有两辆小客车停于道路中间，随车人员（共4人）互相扭打。经调阅行车记录仪，两车行驶过程中有争道抢行的行为。随后，4人均已被带至派出所处理，案件正在进一步调查中。

记者查阅资料发现，根据《道路交通安全法》规定，在城市快速路占路停车，将被处以记6分罚款200元的处罚。至于涉事人员是否涉及寻衅滋事等其他违法行为，警方仍在进一步调查中。