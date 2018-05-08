浦东：“家门口”的服务有规范了-两项基层社会治理区级标准首发　将在自贸区先行先试

晨报首席记者 李 芹

基层社会治理做得好不好，怎么评价才算科学，有没有可量化的指标？居（村）委会要去行政化机关化，有哪些要求和准则？在“家门口”为老百姓提供服务，哪些流程可以形成制度化规范化的样本？……这些工作如何标准化，与老百姓的生活息息相关。

5月7日上午，市质量技术监督局和浦东新区共同宣布《社会治理指数评价体系》、《“家门口”服务规范》 两项标准正式发布实施，这不仅是浦东新区首次在基层社会治理领域发布标准，也是首次在自贸试验区先行先试发布的区级标准。

规范将减少“人为因素”

“家门口”服务体系建设是去年以来浦东新区逐步推进的，目前浦东所有村居实现“服务站”全覆盖。可即便是同一项服务内容，可能由于办事人的经验不同，给前来办事的老百姓不一样的体验度，直接影响了老百姓的获得感。

浦东新区区委常委、副区长陆方舟表示，基层干部尤其是村居工作者常常会感到，很多时候“人随事走”，多年积累的工作经验和工作方法都在脑子里，缺少统一规范的标准或经验用来传授。“把‘家门口’服务标准化，有利于工作的稳定性、持续性，避免因人员流动造成服务经验的流失，也避免因人而异的操作，造成面上服务效率、服务品质的不平衡、不充分。”

因此，在此次推出的标准中，服务内容、服务要求、服务评价等方面都明确了流程制度，划定了工作边界，其中很多都与老百姓的生活息息相关。比如，标准要求服务站坚持“办公最小化”，最大程度腾挪办公用房让位群众，设置首问接待窗口，改变“一人一座一电脑”封闭格局，以更公开透明、开放共享的服务态度面向居民群众；要求坚持“一室多用”，通过一周排片上墙、项目上墙、服务电话公示、服务错时延时，确保工作日和法定节假日均有人员接待，让办事群众下班来办事时，再也不用吃“闭门羹”。

让社会治理评价可量化

柴米油盐酱醋茶，老百姓过日子开门七件事少不了。在此次发布的《社会治理指数评价体系》中，就有着生活便利性满意度的指标。通过“公共交通便利度”、“基本生活配套便利度”两项细化指标，来计算得出生活便利性满意度。

体系中涉及的指标，与上海定位全球卓越城市的事权匹配，重点考虑浦东新区对市级层面有所作为的领域，可量化、可统计、可衡量，并在一定时间范围内具有实现的可能性。其中，共性指标以相对指标为主，考虑和借鉴了国内外标志性地区公认的衡量指标； 个性指标以差异性指标为主，突出浦东新区的发展特色，可衡量浦东新区各街镇提升的程度。

或可上升为地方标准

“车同轨、书同文”是车辆制造、道路建设和文字的标准化。现代的标准，主要在经贸往来、产业发展、科技进步等领域体现较多。

然而，随着人民对美好生活需求的不断提升，先进的社会治理和完善的公共服务，已经越来越成为老百姓生活中最为关注的话题之一。此次发布的《社会治理指数评价体系》 正是在这样的背景下产生。

市质量技术监督局副局长陈晓军表示，考虑制度创新与先行先试，首先在自贸试验区开展区级标准试点工作。如果通过实践实施，证明行之有效，并有复制推广意义、条件成熟的区级标准，可作为地方标准的储备，经本市行业主管部门同意，可以优先上升为地方标准，在更大范围推广。