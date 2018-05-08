私家车挤占小区居民健身场地-■居民倒苦水：仅剩的一点空间挤满了健身队伍　■居委叹苦经：小区停车位增速远低于车辆增速

晨报首席记者 张益维

浦东新区潍坊新村街道福竹小区，有一座名为“竹园休闲中心”的社区花园。这个面积不算太大的花园，是竹园、源竹、张杨、福竹4个小区约6000户居民锻炼健身的场所。

对于这4个老龄人口占比高达60%的小区而言，社区花园是老人们跳广场舞、打太极拳、做健身操，乃至三五成群拉家常最主要的社区公共空间。

然而，自去年上半年起，近30辆私家车悄然停入了社区花园，除导致扭腰器、伸背器等健身器材无法使用外，还挤占了老人们本就逼仄的锻炼空间。

“难道停车需求，就可以随意挤占小区居民的公共活动空间吗？”89岁的居民张老伯有些想不通。

仅剩的小广场挤满了人

社区花园大致分成3个部分：一个长方形的健身点，配有上肢牵引器、扭腰器、伸背器等健身器材，一个扇形小广场和一个环形步道。

上午9点，竹园休闲中心的扇形小广场上，已挤满了人，不同节奏的音乐声此起彼伏，一度令人感觉有些嘈杂。

“没办法，自从长方形的健身点被30余辆私家车挤占，唯一‘幸存’ 的扇形小广场早上要挤三四伙人一起健身。”居民王阿姨送完孙子上学后，就赶来健身了。她所在的健身队伍，是活跃在休闲中心上午时段的健身队伍之一，主要活动项目是健身操，时间在上午8:30至9:30。

与王阿姨所在的健身操队伍，同时段活跃在社区花园的，还有居民蒋阿姨所在的广场舞队伍。两支队伍各自占据了小广场的一端，尽最大可能地避免互相干扰。

“但是，干扰是难免的，跳舞做操都要放音乐，场地就这么点大，这边有时候忍不住将音乐声调大一点，那边紧跟着也会将音乐声调大一点。”王阿姨苦笑着说。

在小广场上锻炼的，还有一支太极拳队伍，尽管也自带了音乐，但人数较少。“不练了，不练了，实在太吵了。”一名打太极拳的阿姨随意比划了两下，就退到了旁边，和其他居民聊了起来。

一些健身设施形同虚设

“我们也想过调整活动时间，互相不干扰。但是在我们之前，早上7点左右，广场上还有一波80岁左右的老人，一起做节奏舒缓的拍巴掌操。他们年龄更大，我们不能影响他们。如果将时间调得更晚，我们就来不及做午饭了。”王阿姨说。

“我们之前不是在扇形小广场上锻炼的，而是在健身点那块场地锻炼的，但自从去年健身点被占用，变成停车场后，我们只能挤到扇形小广场这边来了。”蒋阿姨说。

蒋阿姨所说的健身点，是一个长方形的小广场，设有上肢牵引器、扭腰器、伸背器等10余个健身设施，供居民锻炼使用。但如今，这块场地上停了30余辆车，健身设施都被车辆紧贴着，部分健身设施已形同虚设。

“有人说，我们几支健身队伍为什么不合并起来，这样至少场地上的音乐就不互相冲突了，但其实不是这样的。”王阿姨说：“就拿早上在场地上健身的几支队伍来说，年轻些的喜欢跳广场舞； 年龄大些的只能拍拍巴掌，一起做做操。像我们这支队伍，都是由从全国各地过来帮子女带孩子的老人组成的，我们不止一起健身，还互相说说话，缓解一下寂寞。”

部分健身队伍无奈解散

人多场地少的局面，使得扇形小广场一直满负荷运转。而健身场地的缩小，直接影响了老人们的生活质量，其中一个表现便是，部分健身队伍因为找不到合适的时间段和场地解散了。

“队伍一散掉，就很难再聚集起来了。”曾经带着许多人一起做保健操的居民张爷爷说，他今年已经89岁，自健身点被车辆占用后，这支保健操队伍便停下了锻炼。如今，张爷爷也不再像以前一样每日下楼锻炼。

“人一不动，感觉似乎老得更快了。一年多来，感觉身体比以前差了许多。”张爷爷说，一年多来，社区的管理者也曾劝过他们改变运动方式，比如多利用社区里的几条健身步道健身，但他有些不能适应。“健身步道人多又窄，许多人走得很快，我们这些八九十岁的老人，一旦被人碰到摔倒，就要出大问题。”

竹园休闲中心的面积本就不大，还是附近竹园、源竹、张杨、福竹四个小区6000余户居民一处主要的社区公共空间。

“几个小区的老人们，都对活动空间日益被挤占的现实感到很忧虑。”王阿姨说，“听说扇形小广场很快也要升级改造，到时我们就更没有空间健身了。”

小区停车位仍存在缺口

这一年来，老人们不断寻找竹园休闲中心所在的福竹小区居委会反映情况。然而，提及这块被机动车占用的场地，福竹居委会书记薛政也是有苦难言。

“我知道你来问什么的。”在潍坊街道的办公室，一见到记者，薛政就开门见山地说：“已经有许多人来问过了，我们也很想解决问题。但是老旧小区空间太有限了，将汽车请出去容易，但解决汽车去哪停却很难。”

薛政说，一年来，福竹居委会一直试图在“螺蛳壳里做道场”，但是老旧小区留给管理者的空间太有限了，牵一发而动全身，令管理者们也很头痛。

“车辆停进社区花园，是从去年小区进行道路改造开始的。之所以进行道路改造，是因为停在小区道路上的车辆过多，堵塞了小区的生命通道。为了打通生命通道，我们临时允许原本停在小区道路上的车辆进入健身场地。”薛政说：“当时有约30辆汽车停进了健身场地。等道路修好后，我们与小区外的停车场协商，为小区争取了70个停车位，又通过社区改造，增加了一些停车位，理论上，按照原有的车辆数量，停车位是充足的。”

然而，接下来出现的情况令薛政大呼意外：一些业主见小区有了新的停车位，便购入了新车，一年之间，小区停车位的增加速度，远低于车辆增加的速度。

“为了解决这些新增车辆的停车问题，我们又和业主们商量，是不是能在小区里设置两座立体停车库，以彻底根除小区的停车难问题。但是，这个计划遭到了规划建设位置附近业主的强烈反对。所以，这些多出来的车辆，就继续滞留在了健身场地上。”薛政说，不是不可以将车辆“疏导”出场地，但是组织车辆迁出容易，但解决车辆去哪停放却很难。“一旦将这些车辆请离健身场地，它们可能又会停到小区道路上，继续堵塞生命通道。”

[记者手记]

不能轻易牺牲

社区公共设施

即便是福竹小区社区花园的健身场被30辆私家车所挤占，部分有车的居民依然认为停车的需求更迫切：难道要把这些车辆赶到小区道路上去挤占“生命通道”，万一小区起火了，有人生病叫120了，怎么办？

理由乍一听，似乎无可辩驳。但，我们需要先听福竹居委会的书记来算一笔账：

福竹小区原有登记车辆200余辆，公共停车位128个，牺牲绿地增加停车位30个，对外协商增加小区外停车位70个。按道理，此时小区车位已基本满足居民停车需求，但现实是，车位依然不够，因为不少业主看到车位日渐富足，又买车了。

随后，小区继续“牺牲”绿地增加7个车位，“牺牲”手绘观赏墙增加2-4个车位。此时，车位依然不足，因为又有业主买新车了。

面对停车需求的无限制上升，停车需求在不知不觉间，“吃”掉了小区两处绿化，一处公共彩绘墙，直至去年上半年又占用了社区花园的健身场。

类似的场景，又何止发生在这一个小区？

上海师范大学社会保障与社会政策研究中心主任郝勇就直言，因为停车问题，轻易地牺牲掉社区的诸多公共设施，是观念上的巨大错误：对一个老龄人口高达60%的小区而言，老年人的健康无疑比停车更加重要。