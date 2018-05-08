中国人脸识别技术连夺两项冠军-首届中国自主品牌博览会即将举行，科技创新板块分4部分展示

晨报记者 吴正彬

除了“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”这四大品牌外，目前，上海正加快建设成为具有全球影响力的科技创新中心。

在即将举行的首届中国自主品牌博览会上，上海科创板块将围绕“科技创新，上海城市品牌之魂”的主题，分“科技之擎”、“科技之巅”、“科技之光”和“科技之星”四个部分，展示上海“地标品牌”、“研发品牌”、“创新品牌”以及“小企业品牌”。

近日，记者提前走进了几家具有代表性的参展企业，对“上海科创”这一城市品牌的特质进行了探索。

小车可快速悬浮“飞行”

在上海超导科技股份有限公司（简称“上海超导”）的展厅内，一辆冒着“白雾”的小车正快速、稳定地运行在圆形轨道下方。

“我们看到的这个‘白雾’其实是降温过程中凝结的水汽。把我们自主生产的二代高温超导带材编制成小薄块置于小车内，通过液氮给小车降温，使超导材料达到超导态，小车就可以反向悬浮在轨道下方，或是顺着永磁体轨道快速悬浮‘飞行’。”工作人员如是介绍。

事实上，超导带材不仅可应用于高速交通，也可应用于智能电网、大科学仪器以及高端医疗等众多领域。然而，超导带材的生产具有较高的技术门槛，国外厂商在超导生产设备上一度形成垄断，而上海超导目前已掌握的第二代高温超导带材物理法制备成套设备与工艺，终以“中国创造”的方式打破了国外垄断。

“目前我们已独立掌握并成功自主研发了国内首条千米级第二代高温超导产线，成功实现带材的稳定量产。该产线成功解决了诸多技术难点，大幅降低了二代高温超导带材的生产成本，显著提高了二代高温超导带材的性价比与经济适用性，我们也成为了全球唯一能够实现第二代高温超导产线对外销售的企业。”上海超导副总裁赵跃如是介绍。

能进行十亿级人像比对

“没有用医疗人工智能前，看片医生看一个病人要5-8分钟。如今，医生打开片子时所有病灶都已被系统检出，结构化报告也已生成，医生只需要再花1-2分钟核实，就可以出诊断报告了。”在上海依图网络科技有限公司（简称“依图科技”）内，工作人员介绍肺癌影像智能辅助诊断系统，该系统致力于早期肺癌筛查，目前已临床应用于全国40多家三甲医院。

据了解，除了在医疗健康领域的应用外，依图科技还将其技术应用于公共安全、金融等众多领域，通过这些应用，让人工智能技术真正造福大众生活。目前，依图科技已经搭建了全球首个十亿级人像比对系统，并服务于厦门金砖国家峰会、全运会等国家级会议和赛事的安保工作。

尤其值得一提的是，依图科技的人脸识别技术依托于世界级的算法，突破了人眼识别极限。在全球人工智能领域，依图科技已经拥有了十分重要的一席之地，2017年，依图科技超越美国Google、俄罗斯Vocord、法国Morphos 等知名公司，连续夺得两项权威人脸识别比赛冠军。

打造更“聪明”的汽车

在刚刚过去的北京国际车展上，由上海独角兽企业威马汽车技术有限公司（简称“威马汽车”）带来的国内首款全车交互纯电SUV 威马EX5，以其新鲜的智能体验和亲民的价格定位，吸引了很多观众的眼球。

威马汽车是国内新兴的一家新能源汽车企业及出行方案提供商，总部位于上海。它实行智能化战略及发展路径，即通过“AI+硬件+软件+服务”的结合，让汽车更“聪明”地理解人的需求。目前，威马汽车已经研发出拥有完全自主知识产权、自主研发的智能全车交互系统并投入应用。

“目前中国已经领先于德国、日本、美国成为世界智能新能源车的创新基地，威马汽车的目的就是将科技普惠于民，造用户用得起、用得爽的高效智能电动汽车。”威马汽车创始人沈晖表示。他说，接下来威马汽车将继续依托上海的人才、科技、区位等优势资源，致力于为消费者提供完善、便捷、舒适的出行体验，制造出“世界冠军”级的智能汽车产品。

上海“老字号”将亮相“中国品牌日”

记者 胡迎 实习生 杨静

晨报讯 南翔小笼、豫园城隍庙、南京路中百一店、食品一店、龙凤旗袍……这些上海人耳熟能详的上海“老字号”，将搭载着现代科技，全新亮相于5月10日举办的首届中国自主品牌博览会，向世人展示上海独具特色的海派购物文化。

昨日，记者从首届“中国品牌日”系列活动新闻通气会上获悉，本周四开始举行的中国自主品牌博览会将展示我国品牌发展成就，促进品牌强国建设，唱响中国自主品牌的“好声音”。据介绍，中国自主品牌博览会的展示面积约2.5万平方米，将设置中央展区、地方展区、品牌服务展区以及特色活动展示平台。中央展区由序厅和中央大厅组成，序厅主要展示我国品牌发展历史、发展成就、发展前景等；中央大厅主要展示中央企业品牌建设成就。

作为博览会东道主，上海馆面积大约为600平方米，具体分为“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”“上海科创”五大板块，演绎上海品牌的前世今生。