要着力突破“卡脖子”瓶颈-上海抓紧“上海制造”各项　任务落地落实

晨报记者潘文报道 昨日，记者从市政府新闻发布会上了解到，上海正在抓紧推动打响“上海制造”品牌的各项任务落地落实，加快制定集成电路、民用航空产业发展等行动计划，加快推出高成长性创新企业培育等系列配套政策。

目前，上海在智能制造领域已经有了比较好的基础，但要想真正从“上海制造”转变为“上海智造”，仍存在一些亟待解决的问题。

市经济信息化委主任陈鸣波表示，“核心技术靠化缘要不来、靠买也买不来，要着力突破集成电路、航空发动机等‘卡脖子’瓶颈，解决关键环节受制于人的隐患，形成一批具有核心技术和自主知识产权的品牌产品。目前上海正在加快制定集成电路、民用航空产业发展等行动计划，推动产业链、创新链的联动发展，加快推出高成长性创新企业培育等系列配套政策。”

如何更好地像“保护耕地一样保护先进制造业用地”，市规土局相关负责人表示，为支持振兴“上海制造”品牌，在管理过程中，将实行规划和土地“双锁定”，一是在规划上锁定产业基地内的先进制造业用地，严格限制调整用途。二是在土地供应上，新增产业项目锁定在产业基地和产业社区内。

为了提高产业用地绩效，相关部门将严格产业项目绩效评估和土地退出机制，在产业用地利用的全过程中，按照投产、达产、达产后每3至5年等节点开展产业绩效综合评估工作，并基于绩效评估结果，按照出让合同关于产业绩效的约定，对低效利用的产业用地实施土地退出机制。