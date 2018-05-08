口袋公园，今年新建改造50个-市民一出家门就有公园，可以散步、聊天、健身、赏绿

晨报记者 郁文艳

在复兴东路、中华路拐角口，有一个面积仅500平方米的小绿地，里面安了3张休闲座椅、一些小型户外健身器材，成了附近居民眼中的“曹家街小花园”； 在虹口区临潼路207号，有一个面积仅408平方米的“汇山苑”，也是附近居民散步健身的好去处……申城近期建成了一批口袋公园，也就是过去人们常说的街心花园，它们的存在不仅让附近居民散步、聊天、健身、赏绿有了去处，也点亮了街区的环境面貌。

据悉，去年本市建了47个口袋公园，今年将新建或者提升改造50个。

去年建成47个口袋公园

复兴东路、中华路的拐角口，有一个面积仅500平方米的小绿地。曾经，它就是一个绿地，如今，摇身一变成了附近居民眼中的“曹家街小花园”。

在虹口区，一批违法建筑被拆除后，所在地建成了口袋公园。比如临潼路207号的汇山苑，别看它面积仅408平方米，可是“五脏俱全”，不仅有精致小巧的绿化小品，还有健身步道。为了和周边建筑风格协调，公园入口还采用了石库门风格设计。

在江湾镇新市北路1501弄小区内，新建了一个2300多平方米的公共绿地。如果没有可供休息的亭廊、座椅，它也就是比曹家街绿地大一点的绿地。但有了活动、休息设施，它就成了简单的小公园。

据不完全统计，本市去年建成了47个口袋公园。

口袋公园无明确界定

Pocket Park即口袋公园，最早来源于1963年美国纽约公园协会的提议，最初指的是散布于高密度城市中心的、呈斑块状分布的小公园。自此开始的短短半个多世纪，美国、英国、日本和中国等国家纷纷开始了独具自身特色的“口袋公园计划”。现今的口袋公园多指城市中呈斑块状散布的小型绿色开放空间。

目前，对于口袋公园并没有一个明确的定义，城市中的各种小型绿地、小公园、街心花园、社区小型运动场所等都是身边常见的口袋公园。同济大学建筑与城市规划学院学者刘悦来表示，对于口袋公园的规模，目前没有明确的界定。从面积上来说，他个人觉得小到几十平方米，大到几千平方米都可算。和综合公园不同，它能提供简单而短暂的休憩活动，比如饭后的散步、小坐或者儿童的游戏等。

本市绿化部门表示，目前他们从面积上来定义的街心花园一般是指面积在300-3000平方米之间的绿地。

2020年提升200个绿地

市绿化和市容管理局日前介绍，今年申城计划新建或提升改造50个口袋公园。实际的数量可能还不止这些。浦东近期发布的79个缤纷社区项目中，就有近40个项目被定义为口袋公园。虹口区的口袋公园永年里拟建设永年里二期，让口袋公园功能越来越完善。

普陀今年规划新建的万里社区绿地总占地面积为14930平方米，由森林、湿地与口袋公园两部分组成。第一部分东至达安春之声住宅小区围墙，南至富平路，西至中骏天誉住宅小区围墙，北至新村路，占地面积约10970平方米，设计定位为可进入的城市森林和湿地。第二部分位于万泉路、富平路西北角，占地面积约3960平方米，设计定位为口袋公园。

市绿化和市容管理局副局长方岩介绍，绿化部门正在想方设法让市民身边有更多的公园，哪怕是一些街心花园、口袋公园，让老百姓出家门不远就有公园可以走走，“我们的计划是，通过在一些小绿地内增加活动空间、休息和健身设施，到2020年，在全市提升200个绿地成为街心花园，也叫口袋公园。”

将形成三级公园体系

为何要把这些小绿地也利用起来？市绿化和市容管理局有关负责人介绍，在中心城区，让市民出门500米就能看到一个3000平方米的公园绿地的目标已经基本实现。但是，一些市民觉得上海的绿化还不够。横向比较，上海与北京、杭州、广州等城市以及国际上纽约、伦敦、巴黎等在绿化面积上还有较大差距。比如，按照全市域公共绿地的面积和常住人口2400多万基数比，人均公共绿地只有8%左右，而国内一些城市一般都超过10%。因此，在土地资源有限的情况下，上海只能多建设“口袋公园”，螺蛳壳里做道场。

据了解，上海已经有243座城市公园，到2020年，城市公园数量要达到300个，形成“口袋公园-社区公园-地区公园”三级体系，基本实现市民出门500米就有公园。