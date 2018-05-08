子不语

编辑说让我评一下延安高架上厮打事件的时候，一开始我是拒绝的。路怒我见得多了，路怒成这种脑残的，倒真还是第一次见。与其有时间把掌声送给这种社会人，还不如回家看两集小猪佩奇解解闷。

一辆别克，一辆路虎，别克先别了路虎，路虎又别了别克，路虎再别了别克，别克又别了路虎，于是两车在延安高架路上停下，两辆车上各下来一男一女，男人和男人互相拳打脚踢，女人和女人互相撕扯头发，从高架的这一边一直打到另外一边，直到警察来把他们统统带走。

关于路怒这回事儿，今天就不多说了。毕竟人总得有个七情六欲，每个人也都有生气的权利。要每个司机开车的时候永远保持心平气和，做完完全全的佛系司机，那是某个作家式的胡言乱语，或许到哪一天所有车都自动驾驶了才有可能实现。今天我们来谈谈开车时碰到糟心事之后，该怎么做才不会有辱智商。

方案A是报复，别人别你一下你马上别回去，别人大灯闪你两下你就一个急刹车。这种方案的智商约等于零，因为这样你已经不是路怒而是路玩命。你无法保证你别回去的时候人家是不是能刹住车，还是直挺挺地撞在你的车门上，你也无法保证在高架或者高速上你一个急刹车别人会不会把你撞失控。因为情绪失控在路上跟人玩命的时候不知道你是不是会想到你的父母、孩子、爱人，说不定他们还正坐在你的车里因为你而蒙受生命的威胁。视频里那辆路虎的司机就是被别了一下之后智商瞬间降到了零，大骂一声然后别了回去，他自以为是在同车的女伴面前展示自己雄性的威风，代价是让别克的车头正对着副驾的位置，随时有可能置她的女伴于死地。

方案B是发泄，摇下车窗大声问候对方的女性家人，要是对方也是个脾气暴躁的主，单方面的问候马上就变成互相问候，说不定停下车来就升级成全武行。这种方案的智商同样约等于零，这样你已经不是路怒而是路拼命。毕竟拳脚一出死伤自负，车上还有各种趁手的工具可以操起来当家伙，汽车这种人类社会文明的象征，立时倒退成为野蛮与暴力的煽动者。视频里两辆车的司机也走到了这一步，打得那是一个痛快，打得伤在自己身上，笑在别人脸上。

但只能说智商无下限，比前面两种零智商行为更蠢的，不是把这两种行为相加在一起，而是打架的地点，居然会选在高架路上。在路况本来就不大好的延安高架路上，活生生把交通秩序打残，把别人好好开车的节奏打崩。只见他们互相拉扯着从高架隔离栏的一边翻滚到另外一边，这已经完全脱离了打架的范畴，而是在直接送人头。

我不是对脾气暴躁的人不满，脾气好脾气坏那是个人的自由。但脾气暴躁不代表会随时失去理智，不代表会完全无视对公共安全的妨害，不代表该拉低一整座城市的智商。这种行为，是对这座城市文明程度赤裸裸的诋毁，是对整个社会秩序底线直愣愣的挑战。

警方未公布对打架的这四个人的处理结果，不过换我是警方或者检方，凭我这么一丁点微薄的法律知识，我会觉得这样的行为已经不是普通的交通或者治安事件，而是涉嫌寻衅滋事罪或者聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪，应该申请刑拘起来再说，所幸没有因为他们在高架上的“翻滚”酿成其他的交通事故，否则关他们个三五年应该可以吧。

算了，还是不讨论司法范畴的事情了，但起码得让他们重新回炉去考驾照，顺带上个课，让他们负数的智商稍微提高一点儿，不然就别上路祸害别人了。

那么除了方案A和方案B之外还有没有方案C？这个大家见仁见智吧。前两天在中环上，有个人压实线变道还不打灯，别到我的前面，我当时就怒了，把车开回家停好，我就把行车记录仪里的视频倒出来，把他变道的那一段上传到上海市公安局交通违法视频举报平台上，我想应该能让他罚200块扣3分吧。憋屈是有点儿憋屈，但即使要出气，也应该在法律的框架里面出气，这才是符合一个文明社会的气质吧。