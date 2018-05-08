“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动在西藏启动

新华网拉萨5月7日电（记者 马艺萌 刘子明） “新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动第一站——西藏行媒体座谈会暨活动启动仪式今日下午在拉萨举行。中央网信办网络新闻信息传播局，西藏自治区党委宣传部、网信办有关负责同志，18家中央和地方重点新闻网站记者出席。

“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动旨在深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实中央关于全国新闻战线“走转改”要求，有力促进党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。活动由中央网信办网络新闻信息传播局主办，内蒙古网信办、广东网信办、广西网信办、海南网信办、西藏网信办、新疆网信办、新疆生产建设兵团网信办协办。

西藏是本次网络主题活动的第一站，未来8天内，33名记者将奔赴西藏自治区山南市隆子县、错那县和阿里地区普兰县开展采访活动，通过全方位、多层次、全媒体的报道，展示新时代边疆民族地区的新发展新风貌。

座谈会上，中央网信办网络新闻信息传播局负责同志希望各媒体综合运用多种技术手段，创新报道形式，打造精品力作，以典型人物典型事迹为着力点，小故事讲大道理，小视角反映大主题，小切口突出新时代，用真情采写出一批沾泥土、带露珠、冒热气、接地气，飘糌粑香、冒酥油味的新闻作品，展示一个真实的发展的幸福的美丽的社会主义新西藏。

西藏自治区党委宣传部负责同志表示，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，自治区党委紧紧围绕发展、稳定、生态三件大事，开创了经济又好又快发展、脱贫攻坚扎实推进、民生持续改善、生态保持良好、基层基础工作不断加强、民族交往交流交融不断深化、边疆边防持续巩固、社会稳定根基日益夯实的新局面。此次活动对鼓舞西藏各族干部群众争做“神圣国土守护者、幸福家园建设者”，推进西藏长足发展和长治久安，奋力谱写中华民族伟大复兴中国梦西藏篇章，具有十分重要的意义。

来自人民网、央视网的记者代表表示，来到西藏，对习近平总书记指出的“在高原上工作，最稀缺的是氧气，最宝贵的是精神”有了深切体会，记者们将充分发扬“老西藏精神”“两路精神”“工匠精神”，创新报道形式，记录好幸福新时代，报道好美丽新边疆。

“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动还将陆续深入内蒙、新疆、广东、广西、海南进行采访报道。（视频来源：央视网）