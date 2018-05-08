2018.05.08来源：参考消息网

参考消息网5月8日报道 英国《金融时报》网站5月8日发表题为《特朗普向中国提出非理性贸易要求》的社评称，美国贸易代表团向中国提出在经济上有误、外交上有毒、法律上有破坏性的要求，就好像特朗普政府巴不得打一场贸易战。

文章称，如果特朗普政府只是想找个借口，让对中国商品加征关税在国内更加名正言顺，那么它找到了。但中国已经展现出，报复是它的强项。与特朗普有关贸易战很容易打赢的断言相反，他可能会输掉这场贸易战，政治上和经济上都会输。

特朗普有一个解不开的心结：双边贸易逆差是经济疲弱的迹象。顺着这个思路，他把要求中国削减年度对美贸易顺差的金额翻了一番，从1000亿美元增加到2000亿美元，超过顺差总额的一半。他似乎从未想到，对美出口可能只会转移到其他国家，使美国的总体逆差没什么变化。

文章称，特朗普政府还继续对基于规则的多边贸易体系发起攻击，要求中国放弃在世界贸易组织（WTO）对美国提起的申诉。此外，美国还要求中国停止对从美国进口的产品征收反倾销或反补贴关税，不论这么做是否符合WTO规则。

这还不算，美国要求中国单方面将其对所有非敏感商品征收的关税削减至美国的水平，移除美方认为不公平的非关税壁垒，并向美国开放外商直接投资（FDI）市场，同时允许华盛顿以国家安全为由阻止中国对美国的外商直接投资。

文章称，这相当于要求中国同时投降、单方面放下武器以及赔款，要求中国采取特别行动来改变其进口模式，同时剥夺其基本的法律保护。这些要求将使中国基本上被排除在基于规则的体系外，至少在对美贸易关系方面是如此。

作为回应，北京方面要求华盛顿放弃将中国列入“非市场经济国家”名单，这一标签使美国更容易对中国征收反倾销税。在这个问题上，中国有较好的理由证明美国违背了承诺；目前此案正在WTO诉讼。

文章称，特朗普要小心。北京方面有各种各样的工具可以动用，可以在特朗普的政治腹地打击其痛处。

文章认为，这些提议甚至不能作为谈判的明智基础。中国应该拒绝它们。如果美国希望中国减少干预措施，那么其要求必须有针对性、具体并且尊重国际法。这一系列的要求只不过是具有破坏性的挑衅。