18省份GDP增速跑赢全国！一季度国民经济运行“开门红”

经济日报

最近一段时间以来，各省份陆续公布2018年一季度国民经济运行成绩单。数据显示，多数省份经济运行总体上延续稳中向好发展态势，部分省份经济增速出现明显调整，经济运行面临一定压力。

有关专家表示，从各省份公布的成绩单看，一季度我国国民经济稳中向好态势继续延续，发展质量效益不断提升。各地区在发展中更加注重解决保障和改善民生，民生领域的投入力度进一步加大。

不同省份经济增速出现分化

截至目前，除内蒙古未公布GDP指标的具体数值外，其他30个省份已公布一季度经济运行数据。

在30个省份中，18个省份GDP增速跑赢全国增速，其中贵州增速为10.1%，处于领跑位置，西藏、云南紧随其后；11个省份GDP增速慢于全国增速，其中天津增速为1.9%，在全国垫底；上海的增速为6.8%，与全国增速持平。

分区域看，在东部省份中，福建的增速为7.9%，虽然比上年同期和上年全年分别回落0.7和0.2个百分点，但在东部10个省份中处于领跑位置；浙江和江苏紧随其后，增速分别为7.4%和7.1%；北京、河北、山东的增速慢于全国增速，但仍保持在6%以上的增速。

值得注意的是，天津的增速为1.9%，比去年同期放缓6.1个百分点，比去年全年放缓1.7个百分点。天津增速大幅放缓，与其经济结构偏重、民营经济规模偏小等因素密切相关。海南的增速为5.1%，比去年同期放缓3.8个百分点，比去年全年放缓1.9个百分点。海南增速放缓，既与其加速摆脱对房地产的依赖有关，也与第二产业特别是重工业增速放缓有关。

在中部6个省份中，一季度，除山西6.2%的增速慢于全国增速外，其余省份增速均跑赢全国增速。其中，江西增速为9%，在中部地区领跑。安徽、河南、湖北、湖南4个省份的GDP增速均快于各省年初提出的年度目标增速。

在西部12个省份中，贵州的增速为10.1%，比去年全年和去年同期均放缓0.1个百分点，增速在已公布GDP增速的29个省份中位居第一位。四川、广西、陕西、重庆、云南、宁夏、青海、西藏等省份的GDP增速快于全国增速。其中，陕西省GDP增长8.5%，创下自2015年以来新高，居全国第一方阵。

值得注意的是，重庆的GDP增速曾连续多个季度领跑全国，而今年一季度的增速为7%，比去年全年放缓2.3个百分点，比去年同期放缓3.5个百分点。这与重庆的工业、投资增速放缓有关，表明其经济韧性有待增强，提质增效任务依然艰巨。

一季度，东北三省的经济增速与全年的目标增速存在明显差距。其中，黑龙江的增速为5.6%，而全年目标增速为6%以上；辽宁的增速为5.1%，慢于全年6.5%左右的目标增速；吉林省的增速为2.2%，在东北三省中垫底。

发展的质量效益进一步提升

今年以来，尽管各省份的经济增速走势出现了一定程度的分化，但各地在发展中坚持按照推动高质量发展的要求，深入推进供给侧结构性改革，统筹推进疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，经济运行逐步转向结构升级优化、质量效益改善的更高发展阶段。

一季度，北京市工业生产走势平稳，但高端产业引领发展的势头明显，其中高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别增长21.9%和16.1%。重点行业中，医药制造业增长27%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长20%。

面临结构调整和转型升级重任的河北，工业转型升级扎实推进，新旧动能转换明显加快。在高耗能行业逐步收缩的同时，高新技术产业、战略性新兴产业加快发展，工业向价值链中高端延伸态势明显。同时，服务业拉动经济增长4.5个百分点，贡献率达75.8%，为历史同期最高水平。

曾经“一煤独大”的山西省，在经历深度调整后，一季度全省规模以上工业增加值增长5.5%，其中装备制造业增长23.9%，高技术产业增加值增长25.5%，较2017年全年加快17.9个百分点；工业战略性新兴产业增长17.2%，较2017年全年加快7.2个百分点。

安徽省统计局副局长、新闻发言人赵金宝介绍说，安徽省更加突出践行新理念，把工作着力点放在高质量发展上，着力推动质量变革、效率变革、动力变革，一季度实现了服务业占比、税收收入占比、高新技术产品出口占比三提升，单位能耗水平下降，环境质量向好的良好局面。

河南省统计局副局长赵德友说，今年一季度，河南省第三产业继续领跑全省经济，增速高于GDP增速。五大主导产业和高技术产业较快增长，而传统产业增速回落，占比下降；经济结构在持续优化的同时，财税收入、企业利润、居民收入这些效益指标也保持了较快增长。

一季度，重庆市规模以上工业增加值按可比价格计算同比仅仅增长2.5%，这是影响其经济增速放缓的重要原因。不过，重庆市战略性新兴制造业增加值增长21.7%，对规模以上工业增长的贡献率为140.6%。其中，新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业和新能源汽车产业增加值分别增长32.2%、17.0%、25.2%和29.7%。集成电路、电子元件和智能手机等新兴工业产品分别增长73.9%、29.0%和46.7%。

贵州省规模以上工业增加值比上年同期增长9.6%，增速高于全国水平2.8个百分点。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值比上年同期增长22.6%，医药制造业增长15.2%，高技术制造业增长16.3%，增速均明显快于规模以上工业增加值。而且，服务业发展较快，增加值比上年同期增长11.2%，对全省经济增长的贡献作用持续提高，高质量发展动力增强。

更加注重答好民生答卷

各地区在发展中始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，更加注重保障和改善民生。

就业是最大的民生。国家统计局人口和就业司司长李希如指出，一直以来，党和政府对就业工作高度重视，制定出台了一系列促进就业的政策，实施了多项稳定就业的措施，为就业形势平稳提供了坚强的政治保障和政策基础。同时，经济持续平稳增长，经济结构进一步优化，有力地支撑了就业市场的稳定，推动就业状况持续改善。

一季度，天津的经济增速在全国垫底，但其新增就业12.45万人，规模与去年持平，城镇登记失业率保持在3.5%。这与服务业保持较好发展势头密切相关。数据显示，一季度，天津市服务业增加值同比增长4.4%，快于全市生产总值2.5个百分点，占全市生产总值的比重为55.5%，同比提高0.7个百分点。

福建省城镇新增就业15.47万人，城镇失业人员实现再就业3.95万人，就业困难人员实现就业1.05万人。3月末，全省城镇登记失业率3.74%，同比下降0.11个百分点，低于年度控制目标0.46个百分点。

3月末，广东省城镇登记失业率2.43%，控制在年度目标范围内；全省城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员实现就业人数分别完成年度任务的28.7%、22.8%和31.1%。江西省城镇新增就业17.28万人，完成全年目标的38.4%；失业人员再就业5.98万人，完成全年目标的31.5%；就业困难人员就业1.6万人，完成全年目标的40%。

就业各项目标任务完成情况较好，为居民收入的增长提供了有力保障。一季度，上海市居民人均可支配收入17277元，比去年同期名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长7.2%。

从中西部地区看，安徽省城镇居民人均可支配收入增长8.7%，同比提高0.4个百分点，为近4年同期新高；农村居民人均可支配收入增长9.8%，同比加快1.1个百分点，为近3年同期新高。江西省居民人均可支配收入6160元，增长9.1%。其中，城镇居民人均可支配收入8787元，增长8%；农村居民人均可支配收入3615元，增长9.3%。湖南省居民人均可支配收入同比增长9.1%。

在居民收入保持平稳增长的同时，民生领域的公共财政投入规模也在扩大。

一季度，北京市保障性住房完成投资175.9亿元，同比增长16.2%；施工面积4332.5万平方米，增长34.2%，占全市新建商品房施工面积的40.4%，同比提高9.4个百分点；销售面积19.5万平方米，占全市新建商品房销售面积的24.7%，同比提高9.1个百分点。

山东省全省公共安全、社会保障和就业、城乡社区、文化体育传媒、农林水支出分别增长27.4%、20.5%、20.5%、31.0%和15.7%。棚户区改造开工25.6万套，基本建成15万套，分别完成全年任务的30.3%和63.4%。社会保险覆盖范围持续扩大，居民基本养老、医疗保险参保人数分别达到4531.2万人和7290.7万人。

广东省统计局副局长朱遂文介绍说，一季度，广东完成一般公共预算支出3665.28亿元，同比增长6.2%；其中，社会保障和就业支出增长10.9%。

贵州省一般公共预算支出1320.60亿元，比上年同期增长16.6%。其中教育支出251.48亿元，增长10.5%；社会保障和就业支出220.76亿元，增长28.5%；医疗卫生与计划生育支出145.27亿元，增长25.0%；扶贫支出62.60亿元，增长36.9%。

其他人都在看

☞金融圈重锤！四部门出手治贷，保护你的钱袋子！

☞7月1日起，铁路再调图，6.5折高铁票来了！

☞美国对华出口为美创造百万就业丨一周国际财经要闻

☞这几种水果，“糖”不多，但挺甜！怕胖的人，了解一下

编辑 / 刘辛未

制图 / 于浩

来源 / 经济日报（记者林火灿）