中方代表团下周访美？中美谈判将进入阶段“进行时”

美国当地时间5月7日，白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，中国国务院副总理刘鹤将于下周访美，与美国经贸官员继续就经贸问题进行磋商。

桑德斯并表示，双方会致力于达成认为对各方都有利的结果。桑德斯没有进一步透露有关此次会谈安排的细节。

这是中美上周北京会谈之后的最新进展。美方代表团此次返回美国向总统特朗普汇报后，特朗普罕见地没有在推特上发言，白宫也未对汇报内容发布任何声明，而是直接宣布双方将异地再谈，令人关注。截至目前，中方对此还没有正式回应。分析人士认为，在某种意义上，美方主动释放继续磋商的信号，正是北京会谈的成果之一。此前关于北京会谈“不欢而散”的报道和分析并不准确，存在误读。而美方从漫天要价回到现实谈判空间，将成为下一步磋商走向的关键。

5月3-4日，刘鹤与美国总统特使、财政部长姆努钦率领的美方代表团就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论。

双方均认为发展健康稳定的中美经贸关系对两国十分重要，致力于通过对话磋商解决有关经贸问题。

双方就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题充分交换了意见，在有些领域达成了一些共识。

双方认识到，在一些问题上还存在较大分歧，需要继续加紧工作，取得更多进展。 双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。

贸易逆差根源在于美国

在上周的谈判中，据悉，中美双方均给对方提出了一份要价清单。在美国的清单中，要求中方在两年内大幅削减2000亿美元的对美贸易顺差是核心诉求之一。

清华大学中美关系研究中心高级研究员周世俭在接受第一财经记者采访时多次指出，这个诉求非常不现实，因为美国对华贸易逆差根源在其自身。

周世俭近日并在《人民日报》上发表文章指出，据测算，2015年，仅从中国进口日用品一项就为每个美国家庭平均节省了2850美元的花销。2008年国际金融危机爆发以来，中国企业赴美投资的积极性不断提高，中美在投资领域日益成为重要伙伴。截至2016年底，中国大陆企业对美投资存量达到605.8亿美元。

周世俭表示，美国应当冷静、客观地认清其对华贸易逆差产生的根源，找准症结所在，然后开好药方。应该说，美国对华贸易逆差的根源不在别人，而在美国自身。

首先，长期以来，为了追求利润最大化，美国将众多低端制造业转移到发展中国家，而把研发中心和高端制造业、高端服务业留在本国。这种经济结构使美国稳居全球价值链高端，成为全球利润分配中的最大获利者，同时也必然会催生美国对中国等发展中国家物美价廉商品的旺盛需求，很多贸易逆差由此产生。

周世俭表示，美国的统计方法存在很大问题。美国从中国进口的笔记本电脑等商品，很多是美国企业在中国的子公司生产的，大部分利润已被美国公司赚取，却要把整个商品的报关价格都统计在中国对美国的出口额里，这显然夸大了贸易逆差。最后，也是最重要的一点，既然美国不喜欢对华贸易逆差，那就应当自己发展低端制造业，通过自主生产满足本国需求；同时，多向中国出口中国需要的高科技产品，冲销贸易逆差。但美国的做法却是在诸多高科技领域采取对华限制出口政策。自己需要的商品不愿意生产，别人需要的商品又不肯卖，怎么可能没有贸易逆差呢？

他并指出，认清美国对华贸易逆差产生的根源就可以知道，解决美国对华贸易逆差问题其实很简单：美国应根据国内需求调整产业结构，多生产本国人民需要的产品以减少进口；同时，放开对中国等国家的高科技产品出口限制，扩大出口。不理智地强迫别的国家与自己打贸易战，并非解决贸易逆差问题的有效途径。

异地再谈有助于寻找共识

据悉，在上周末的谈判中，美方还对中方提出了降低进口关税、减少对高科技行业的补贴的诉求，且要求中方撤回在世贸组织（WTO）方面的申诉，并要求中方不采取针对美国农民和农产品的措施。

美方的上述诉求被广泛认为是过于异想天开。国际货币基金组织（IMF）前中国区负责人、现任康奈尔大学经济学教授普拉萨德(EswarPrasad)指出，美方这种强硬的做法使得在设想如何能达成谈判解决方面更难了一点。

普拉萨德表示，中方愿意进行谈判，扩大开放市场并更好地保护知识产权。 “但是中方显然没有心情在关税和其他贸易制裁的威胁之下，去迎合美方希望中方投降的这种期望。”

牛津经济研究院（Oxford Economics）首席亚洲经济学家库吉斯（Louis Kuijs）则指出，此次贸易争端的根本问题在于美国希望阻止中国在价值链上自我提升，并向发达经济体转型， 但“中国不可能改变自身战略。”

据了解，在上周的在闭门会晤中，中方也向美方提出了框架清单，包括美国停止根据1973年《贸易法》的301条款进行的知识产权侵犯调查；取消对出口中国的高科技产品的限制；在对中国企业做安全评估时，美国必须给予中国和其他投资国相同的待遇，并停止实施新的投资限制；允许中国公司参与美国的电子支付和保险市场等。

北京会谈结束，球已经回到了美方一边。美方快速宣布中方访美计划，是美方从漫天要价的误区走出，回到现实磋商谈判的第一步，异地再谈为中美寻求共识打开了新的窗口。

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