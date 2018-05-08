美丽中国长江行各大比赛即日启动

根据活动安排，本次网络主题活动组织开展了“图说长江”网上摄影大赛、“长江诗词朗诵”比赛、“我为长江种棵树”线上小游戏等线上活动。请各单位自行组织网络媒体摄影记者、摄影爱好者积极投稿参赛；发动广大网友积极参与“长江诗词朗诵”线上活动，在爱奇艺视频及喜马拉雅音频活动专区可参与；推广“我为长江种棵树”线上小游戏，让网友在游戏中提升环保意识。（下面将各线上活动入口提供给大家，请在新闻网站和客户端在突出位置持续展示，以便发动参加活动。）

线上活动入口

“图说长江”网上摄影比赛

挂网时间：4月17日至6月5日

入口二维码：

入口链接地址：

http://yangtze.cqliving.com/

“美丽长江我的家”朗诵比赛（单活动入口）

挂网时间：2018年04月17日-2018年6月5日

音频类链接地址：

http://activity.ximalaya.com/activity-web/activity/1274?openid=oNPzUv3dbIJjOF58Eir1VFAhErAc

音频类二维码：

视频类链接地址：

http://www.iqiyi.com/topics/mz7easkbpnjxwqa.html

视频类二维码：

“我为长江种棵树”微信公益游戏（单活动入口）

挂网时间：2018年4月17日——2018年6月5日

入口二维码：

入口链接地址：

http://cj.cqcbw.com/?c=4