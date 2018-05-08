“图说长江”网上摄影大赛即日启动 邀您共绘长江美景

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由中央网信办、推动长江经济带发展领导小组办公室、生态环境部联合主办的“美丽中国长江行——共舞长江经济带生态篇”网络主题活动，今（18）日正式启动。作为本次主题活动的一项重要子活动，“共绘美景图说长江”网上摄影比赛同步启动，邀请广大摄影“大咖”、摄影爱好者“秀”出美图，参赛夺奖。活动至5月12日结束。

共绘长江经济带经济社会人文美景，邀您秀出佳作

本次摄影比赛以“共绘美景图说长江”为主题，由中央网信办、推动长江经济带发展领导小组办公室、生态环境部主办，重庆、江苏、上海、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南等长江经济带沿线11省市网信办承办。

活动将通过摄友们线下拍摄、在线上传展示，分赛区初评、推荐复评，专家评审等阶段，最终评选出多个奖级作品并颁奖。

根据活动规则，参赛作品必须拍摄于长江经济带沿线各省市，为展示长江经济带生态环境改善的照片。参赛作品需反映生态环境修复与保护取得的突出成效，真实反映生态环境改善给人民群众带来的获得感。作品可为自然风景、建设成就、人文活动等。

参赛作品可由一幅或多幅组照加上背景文字说明构成。单幅作品须拍摄于2017年6月30日后，多幅组照中至少一幅以上照片满足此时间要求。

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分赛区参赛方式灵活 奖项多多“含金量”高

图片征集自即日起至5月7日。11省市分为11个赛区，参赛者不论籍贯，可在11个省市赛区中任选且只能选其一赛区报名参赛。

根据拍摄器材的不同，比赛分为相机组和手机组。两个组别又分别设“自然生态”和“人文生态”两类。参赛者通过活动官方网站报名，并按照活动要求上传和提供作品。

参赛者也可将个人资料、照片和背景文字说明发送至由各赛区自行指定的邮箱报名。征集期结束后，各省市网信办分别对该赛区的线下邮箱投稿作品进行搜集及审核，并统一上传展示。

入选作品在网上展示与初评后进入复评，由活动主办方组织专家评委进行复评，最终产生获奖作品。

因“相机组”和“手机组”分设了“自然生态”和“人文生态”两类奖项，每类奖项皆设：一等奖2名（奖金：2000元/名）；二等奖4名（奖金：1000元/名）；三等奖10名（奖金：500元/名），以上等级奖除奖金外皆颁发荣誉证书。另设优秀奖每类若干名，颁发荣誉证书（无奖金）。（特别说明：获奖者所得奖金的个人所得税由主办方代扣代缴。）

活动中，还将对部分作品故事进行挖掘，推出形式多样的新闻报道。包括人民网、新华网、央视网等中央新闻网站，长江经济带沿线省市主要媒体等将参与本次活动宣传。

不论您是专业级的摄影“大咖”，还是入门级的“发烧友”，共绘长江美景，道出家乡之美，快来秀出您的佳作吧！

重庆晨报·上游新闻