白宫主动发布消息，中美磋商谈判继续

国际锐评

作者 国际锐评评论员

美国东部时间5月7日晚间，白宫发布消息称，中国副总理刘鹤将于下周访问华盛顿，与美国经贸官员继续举行经贸磋商。

这一由美方主动释放的信息显示，中美经贸谈判的门，正在进一步打开。对中美两国以及全球经济而言，这都是个好消息。

其实，这个消息早有预兆。在上周中美北京谈判结束后，人们注意到，美方很快通过媒体放出了它的谈判版本，随即中方谈判版本也流出。双方都通过非官方渠道，来表达各自的强硬立场，这一点很有意思。尽管国内一些人认为，这是中美没有谈成乃至谈崩了的体现，但这种看法显然有失偏颇。因为，美国人的做事风格，一般是比较干脆的：如果谈判一点进展没有，美国人一定会通过官方渠道表达。但是，这次只是通过媒体披露了一个谈判版本。这种非官方渠道的披露，透露了一个重要信息，虽然美方并没有拿到它所要的东西，但美方也认为，需要继续谈，中美经贸问题不能彻底失控。

就在周六，特朗普又发了一条推文，表示他正在等待谈判人员的汇报，同时表示中方不能持续从美国获取贸易优势。不过，苹果手机上的一个叫TrumpFeels的APP对他这条推文表达情绪的分析是，特朗普心情相对不错。这预示着，特朗普很有可能认可这次谈判的成果。故，当周一晚间白宫发布刘鹤将访问美国的消息，可以说是基本是一个确认——从时间点来看，特朗普应该已经听取了他的谈判团队北京之行的汇报，而且对已有的谈判成果有基本的认可，所以，他才会有对下一步的期待。不然的话，白宫是不会宣布下周中方会派人去美国继续磋商谈判的。

对美方挑起的这场不断升级的贸易摩擦，中方的表现可以说非常专业，并且准备充分，做到了有力、有利、有理、有据。与此同时，中方对外开放步伐也按既定路线，在近期迈大了步子。4月底到5月初，中国金融监管机构释放了多条开放信息，其中包括美国人最感兴趣、也很有竞争力的一些领域，比如第三方支付、征信市场，再加此前的证券、银行、保险等领域里的开放时间表，中方向世界各国合作伙伴显示出了非常大胆的决策取向与自信开放的胸怀。这对美国公司来说，是相当难得的机遇。美国公司自然也很担心，这场贸易摩擦若拖下去，会影响自己在中国的市场落地速度。

事实上，中方一直把中美经贸关系视作为中美两国关系发展的“压舱石”，既无意扩大贸易顺差，也要求美放宽对华出口管制，但美方对此似乎听不进去。从今年初刘鹤副总理第一次访美，美方基本不谈，到这次主动来北京谈，再到邀请刘鹤去美国谈，这一立场的变化，充分说明在中方专业、理性、坚守底线和立场高度一致的谈判态度下，美方在不断软化自己任性的立场，因为它第一脚就踢到铁板上了。所以说，美方想继续坐下来谈，是大势所然，这也是中方坚持以两手对两手、以打促谈起到的效果。

当然，即使刘鹤副总理下周带队去谈，人们也不应指望中美就能很快达成完全一致。中方早就说过，中美经贸关系非常复杂，中美双边贸易往来，是全球最大的双边往来，而其中涉及的产业链条，更是覆盖全球，从发展中国家到发达国家，不单单是中国和美国两家的事。如果本着负责的态度，去谈中美贸易问题的话，就必须考察更深层的东西。任何轻易的制裁与不友好行动，其带来的损失，都不是中美双边的，而是全球多边的。

举个简单例子，美国对中兴公司的拒绝令，影响的就远不止是中兴公司。中兴公司的业务遍布全球，尤其是发展中国家，比如非洲、拉美等国家。中兴业务的停滞，也势必影响到这些国家电信网络基础设施的运营，给这些国家的经济带来影响，也自然会给这些国家的需求带来影响，而这些国家的电信与网络需求产品里，有很大一部分是美国产品，比如苹果手机等。

这还只是一个公司，中美贸易战如果不幸爆发的话，其波及面将非常深远，给世界经济带来的伤害，可能远非一个国家能够推理的清楚，相信也希望美国人应该理解这一点。当然，从美国媒体报道的情形来看，美国一些人依然还有一些不切实际的幻想，一些不切实际的要价。这无疑会增加中美贸易谈判的复杂性与艰巨性。

不过，既然开始谈起来了，中美就有必要迎难而上，为自己、也为全球经济，在中美共同利益的基础上，找到一个合理的贸易问题解决方案。这不仅是中美两国人民之福，也将是艰难复苏的世界经济之幸。

（作者：思海）

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