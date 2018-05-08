来源：澎湃新闻、微信公众号“牛弹琴”

这是新一轮攻防开始前的平静。

美方贸易团队访华回国已有多日，美国政府迟迟未有更明确的表态。按照白宫7日（北京时间8日清晨）披露的信息，主管中国外贸的国务院副总理刘鹤，下周将受邀前往华盛顿，“继续与特朗普总统的经济团队进行讨论”。

对此，中国外交部发言人耿爽在8日记者会上表示，中方注意到了白宫发言人的表态，“我们认为，这表达了美方希望就经贸问题同中方达成共识的愿望，这是一个积极的信号。”

这确实是一个积极的信号。美方上次带着高要价来到北京，应该是被中方坚决顶了回去，所以中美只就部分问题达成了共识；现在，美国也不得不直面现实，邀请中方赴美继续磋商，不排除打折成交的可能性。因为如果最终真爆发贸易战，必定是两败俱伤，也是美方不可承受之重。

但不好的方面，美国人的心魔应该仍未完全消退：总希望美国第一，尽可能多薅一下中国羊毛；总希望美国例外，有些事情可以不按国际规则办事。以至于《金融时报》都刊发社论批评：美国贸易代表团上次向中国提出的要求，在经济上有误、外交上有毒、法律上有破坏性，这样谈判太荒谬。

显然，下一步的谈判，既是一次硬实力的较量，更是一场激烈的心理战，考验着双方的勇气、智慧和谋略。

中美斗争一个多月，从过去多个回合的过招看，美方漫天要价、就地还钱，中方强硬反击，也不乏灵活变通，风格都相当明显。一些细节很意味深长。

比如，美国一度都是高举高打。

特朗普自诩拥有“交易的艺术”，其最基本的特点，就是极度恐吓，然后迫使对方签订“城下之盟”。所以，他曾一度抛出这句话：贸易战很简单，美国肯定赢。他以为只要500亿美元关税牌一出手，中国立刻被吓蒙，肯定会服软；500亿不行，那就1000亿美元。

中方应该也看透了他，所以，几乎每次美方决策出台后几小时内，中方反制措施就推出。中方的一些做法更属于精准打击，直指特朗普的票仓。比如，对美国大豆和高粱等农产品的制裁，就让美国农民现在一筹莫展。标普公司就认为，一旦爆发贸易战，美国企业其实受到的打击比中国企业还要大。

当然，中方强硬中也不乏灵活。

当美国财长蒂勒森主动表示，将考虑到中国来进行磋商；中方也立刻回应：对此表示欢迎。

在钓鱼台的谈判中，按照新华社的报道，针对美方对我知识产权保护等莫须有问题的指责，以及美方削减自身贸易赤字的不合理要求，中方进行了有力回击，展示了坚定不移的原则立场，自始至终坚定捍卫国家利益和人民利益。

此外，对于美国封杀中兴的举动，按照中国商务部透露的信息，中方进行了严正的交涉。美方表示，重视中方交涉，将向美总统报告中方立场。估计特朗普现在也在考虑对策。

更有意思的是，双方都承认“在一些问题上还存在较大分歧”，但是，双方将继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。谈而不破，继续接着谈，这本身就是一个成果。一次谈判也解决不了这么多复杂的问题。

谈判是一种艺术。有一种说法是美方谈判很有经验，从年龄上看，美方团队很有特点：

美国财长姆努钦，1962年出生，今年58岁；

美国贸易代表莱特希泽，1947年出生，今年71岁；

白宫总统贸易顾问纳瓦罗，1949年出生，今年69岁；

白宫国家经济委员会主席库德洛，1947年出生，今年71岁；

美国商务部长罗斯，1937年出生，今年更是81岁。

其中，姆努钦是60后，态度也相对积极；但特朗普似乎更喜欢老年人，所以贸易团队几乎一水的40后30后。但从他们的政策观点看，很多人都是冷战思维不改。比如纳瓦罗，出版过两本充满民粹主义和偏见的《被中国杀死》和《即将到来的中国战争》的书籍，让人看后不觉得是在21世纪，而是在上世纪五六十年代。这不是谈判的艺术，是要将谈判搞砸的艺术。

反观中方，部长大部分都是50后，领衔的刘鹤出生于1952年，现年66岁。一些人还具有在西方留学工作的经历。他们都成长于改革开放的年代，更熟悉国际贸易的规则，更具有开阔的眼界。而且，中美国情的不同，也注定了中美抗打压能力的极大差异。

所以，连《金融时报》也评述说，特朗普下一步要小心了，“中国已经展示出自己擅长通过精准的报复来打击美国，停止从政治上敏感的农业州购买高粱。北京方面有各种各样的工具可以动用，可以在特朗普的政治腹地打击其痛处。”

很快，新一轮过招又要开始了。这是一场苦战，双方将继续斗智斗勇。但有一点应该是确定的：现在的中国，早已不是1840年的中国；美国人不是好惹的，但中国人肯定更不是吃素的。

（原题为《中美贸易攻防的背后，这些细节很意味深长！》）