创新到不能再创新-专访一汽丰田汽车销售有限公司水谷雅史、田青久

北京车展向来是各大汽车企业相互比拼的大舞台，今年的车展也不例外，“八仙过海，各显神通”。一汽丰田在今年北京车展上高调推出了重点车型“奕泽”。为此，晨报在车展现场专访了一汽丰田汽车销售有限公司的两位负责人，进一步了解这款新车以及一汽丰田未来的发展规划。

■产品篇

奕泽——前所未有的颜值，前所未有的驾趣

一汽丰田汽车销售有限公司田青久：奕泽的亮点很多，首先，在基础的驾驶性能上，无论是驾趣、拐弯、刹车技术性，均达到世界领先的水平。具体表现在第一，奕动美学的设计，颜值即正义，颜值用太多的话无法说清楚，概括来说就是前所未有的颜值，前所未有的驾趣，前所未有的安全。

■营销篇

数字营销、粉丝营销——创新到不能再创新

田青久：一汽丰田董事长特别提倡营销创新，有一句话创新到不能再创新。那么一汽丰田的创新突破点在哪？最后选在数字体验营销方面，在中国消费市场上，移动互联网应用越来越广泛，所以我们把创新的突破点锁定在这个窗口上。具体正在尝试做两方面的工作，一是我们开发了数字联合运营平台，流量聚合，全过程进行可视化管理，支持渠道（经销商）DCC业务，提高信息量。第二方面打造粉丝营销矩阵，600万保有客户、620家经销家、3000零件供应商的现有庞大基盘、加上以在座各位为代表的四五百家友好的媒体、广大的员工，这五个维度加在一起，有好内容产生的话，在粉丝营销矩阵上一次触达接近2000万人群，二次裂变就可以覆盖上亿的人群。

■服务篇

消费升级——商品大幅进化，安享管家计划

一汽丰田销售常务副总经理水谷雅史：通过这一次的车展，我们看到新的国产车不断出现，以及新的品牌不断出现，新的市场在充实。所以，在这样的竞争环境下，各大企业必须要提升自己商品的魅力与实力才可以。昨天大家看到奕泽I-ZOA这款车就是激烈的市场带给我们的价值。

田青久：我们推出的“安享计划”包括安心二手车、纯牌零件、纯正精品、安心租车、AAA延保、AAA保险、贴心金融等。（刘淑清）