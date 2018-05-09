车尚·业界-面对未来我们做好了充分准备-——专访保时捷全球执行董事会主席奥博穆博士

晨报记者 邬思蓓

已经在中国市场连续多年高歌猛进的德国豪华跑车制造商保时捷越来越多地获得了消费者的认可。销量的高速增长，让中国连续三年坐稳保时捷全球最大单一市场的“宝座”。置身于大众集团这个“大家庭”，保时捷的品牌个性和运营方式都保持相当大的独立性。而也许正是凭借这份对“初心”的坚守，才在某种程度上成就了今天“小而美”的保时捷。

面对未来，保时捷在电气化时代还会如何坚守这份独特精神，继续保持良性发展呢？晨报记者带着一些业内关注的问题在北京车展现场专访了保时捷全球执行董事会主席奥博穆博士（Dr. Oliver Blume）。

问：上个月我们刚刚了解到保时捷未来在电气化方面的投资计划。保时捷在今年和明年有对电气化领域明确的针对性战略吗？除了产品和车型之外，保时捷是否有任何充电基础设施计划？

答：首先，我们决定在未来5年内将在开发新技术方面的投资从30亿增加到60亿欧元。对于未来的产品战略，首先，保时捷还会专注于传统内燃机跑车。其次，对于插电式混合动力车，我们在欧洲取得了巨大成功，新的Panamera插电式混合动力车的提货率增长超过了60％，其纯电动驾驶续航里程达到了50 km。第三，在纯电动汽车方面，保时捷第一款纯电动跑车Mission E量产版车型将于2019上市。今天，我们也带来了保时捷首款跨界多用途汽车(CUV),Mission E Cross Turismo。除此之外，我们还有很多在纯电动汽车方面的未来构想。对于您的问题的第二部分，我们在欧洲对充电基础设施方面进行巨大的投资，主要集中在快速充电基础设施方面上，这些基础设施可以在在15分钟内完成汽车充电并保证续航400公里。

问：据说保时捷已加入国际汽联电动车方程式比赛(Formula E)，是什么让保时捷做出了这一决定？保时捷是否有信心获得与传统赛车运动一样的成功？

答：作为源于赛道的跑车品牌，保时捷离不开赛车运动，它始终是保时捷的核心竞争力。对于保时捷来说，每当我们研发一个新的技术，赛道则是最好的测试环境。之后，赛车上的技术可以被转移到我们的量产车上。我们认为国际汽联电动车方程式比赛（Formula E）非常符合我们的新战略，为保时捷提供了测试新电气化技术的机会。另一方面，我们将继续开展我们的911赛车系列赛，因为它是保时捷的核心，并与Formula E相结合，我们认为这是一个非常好的策略。

问：除了亚洲保时捷卡雷拉杯之外，保时捷在中国有什么推广跑车运动的计划吗？

答：本周我们就有很好的消息，旨在为中国保时捷车主提供更多提供纯粹驾驶乐趣的上海保时捷体验中心于4月26日盛大开业。作为亚洲首家、全球第六家的保时捷体验中心占地面积超过100,000平方米，拥有一条长达1.4公里的操控赛道，并可独立分为东，西两段操控区域，每个区域都独具特色。同时还拥有模拟冰道，直线起步加速，低摩擦环形和越野赛道4条风格迥异的赛道，将为保时捷车主与粉丝提供驾驶心中所爱保时捷车型、全方位体验保时捷完美性能的机会,并感受保时捷赛车在赛道上的动感。