从“跨界歌王”到“格莱美”-广汽本田汽车销售有限公司第二事业部副本部长傅锦明谈Acura的跨界营销

喜欢看北京卫视“跨界歌王”栏目的观众可以关注下上周六开始播出的新一季节目，广汽Acura的RDX混动车型出现在节目中，带给大家强大的冲击力。这是北京车展期间，晨报专访广汽本田汽车销售有限公司第二事业部副本部长傅锦明时得到的消息。

“我们希望通过一些电视栏目的这种合作，做一种新的尝试。我们首先选的栏目就是大家将在5月份北京卫视看到的《跨界歌王》，它本身就是跨界，它的受众群体就是年轻的群体。我们通过这个栏目，把RDX 混动车型结合进去，另外TLX-L这个车型也会结合在一起，让人既能感到车操控方面带来的乐趣，同时也能在音响方面、后排的体验方面都能结合进去，未来随着发展可能会考虑更多其他方面的一些结合。”

据傅锦明介绍，其实早在今年的4月30日，Acura就将“格莱美音乐节”引入中国，“格莱美也源自于北美，到现在为止也是有很久的历史了，我们Acura 1986年的时候也是源自于北美。这样的话，两个北美的品牌也在中国第一次亲密接触。”“同时，我们要传递TLX-L 这个车型当中另外一个独特的亮点，就是它的殿堂级的音响系统。为什么这么说呢？这个音响是由曾经26次格莱美大奖的提名、8次获奖的音乐大师艾略特·希奈尔调教。他为了这个车型，先后几次来到中国，专门调校TLX-L的音响。所以我们的跨界合作都是深层次的。”

傅锦明强调，Acura品牌有句口号叫“精确、不凡”，“我们希望把每一个事情都做到精益求精。”

（黄静洁）