梅赛德斯-奔驰携全新长轴距A级轿车盛装亮相

梅赛德斯-奔驰携梅赛德斯-奔驰、梅赛德斯-迈巴赫、梅赛德斯-AMG及smart四大品牌共37款车型震撼亮相2018年北京国际车展E4号馆，以包括全新梅赛德斯-奔驰长轴距A级轿车在内的耀目产品阵列，呈现出引领行业未来的创新光辉，并揭开了一场震撼人心、启迪生活的汽车盛会。其中，全球首发的全新梅赛德斯-奔驰长轴距A级轿车以革新性的设计掀起全新风尚，凭借全新MBUX智能人机交互系统创造出人性化的用户体验，更提供空前豪华的丰富配置以开辟新生代轿车驾乘体验的新标杆。而作为本次北京车展的神秘嘉宾，梅赛德斯-迈巴赫至臻豪华概念车首次在全球车迷面前惊艳亮相，在专属于迈巴赫的尊贵底蕴与优雅格调之中呈现对于豪华汽车的生动设想。

“2018年第一季度是梅赛德斯-奔驰历史上的最佳销售季度，我们共向客户交付了超过59万辆汽车，为了延续这一良好势头，我们也在努力引进更多卓越的产品。”戴姆勒股份公司董事会主席，梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁蔡澈博士表示，“中国是梅赛德斯-迈巴赫全球最大的市场，梅赛德斯-迈巴赫至臻豪华概念车从中国文化中汲取设计灵感，并完美融合了奔驰的全新设计理念，也必将收获全球客户的青睐。” （纳 格）